Porto Alegre Prefeitura amplia em 103 viagens a oferta de ônibus a partir de segunda-feira, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Serão reforçados horários noturnos Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura amplia a partir desta segunda-feira (17), a oferta do transporte coletivo em 25 linhas nos dias úteis. Será reforçado o horário noturno, atendendo a um pedido do Sindicato da Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre.

Também haverá incremento da oferta nos horários de pico e entrepico. Nesta fase, a linha R5 Rápida Ponta Grossa será reativada, conforme anunciado aos moradores no dia 5 de outubro durante o Fórum de Serviços da Região Extremo Sul.

“Realizamos análises diárias e temos dialogado com comunidades e setores da sociedade para fazer as adequações necessárias. Desde abril, houve o incremento de 2.692 viagens, sendo 1.126 em dias úteis, 905 aos sábados e 661 aos domingos”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do Cartão TRI. Basta selecionar GPS para ser direcionado ao Cittamobi.

Linhas sem cobrador: Foi publicado nesta sexta-feira, 14, resolução que autoriza a operação das linhas 2533 (Renascença Alpes), Linha 2543 (Canudos/1º de Maio/ Glória), A876 (Escolar Gedeon Leite) e A876 (Alimentadora Moradas da Hípica Costa Gama). Com essa autorização o percentual de retirada de cobradores do transporte público chega 21,07% do quadro, com a previsão de chegar a 25% até o fim deste ano.

A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu Cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque.

Linha reativada

R5 Rápida Ponta Grossa

Linhas com ampliação de oferta nos horários de pico (6h às 9h e/ou 16h às 19h)

111 Restinga Velha (Tristeza)

2601 Belém Velho (Cascatinha)

2602 Belém Velho (João Pessoa)

286 Belèm Velho/Cristal/UFRGS

631 Parque dos Maias

Linhas com ampliação de oferta no entrepico (9h às 16h)

250 1º de Maio

2541 Embratel/Canudos/Cascatinha

283 Ipanema/Cavalhada

3442 Santa Maria/III Perimetral

Linhas com ampliação de oferta noturna (19h30 às 23h)

1493 Icaraí/Menino Deus

2701 Grutinha Vila Amapá

289 Rincão/Oscar Pereira

2843 Belém Velho (São Francisco)/Rincão/Betao até Azenha

M10 Restinga Nova via Velha/5 Unid/noturna

731 Paque dos Maias/Sertório

Observação: Os clientes que fazem o uso da linha 284 devem utilizar as linhas 289 e 2843 para atendimento no período noturno

Linhas com ampliação de oferta noturna (após as 23h)

165 Cohab

184 Juca Batista

282 Cruzeiro do Sul

2821 Pereira Passos

344 Santa Maria

3441 Santa Maria/Clemente Pereira

347 Alameda

397 Bonsucesso

470 Bom Jesus/Madri

