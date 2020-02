Notícias Dois soldados da Brigada Militar realizaram um parto de emergência em Uruguaiana

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Acompanhada de um colega, Lidiane viveu experiência inédita para ela em 13 anos na corporação. (Foto: Divulgação/BM)

Após o encaminhamento de uma ligação de urgência ao telefone 190, dois soldados da BM (Brigada Militar) realizaram um parto de emergência em uma casa em Uruguaiana (Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul). A unidade em que ele trabalha havia sido enviada ao local por volta das 17h de sexta-feira para atender a ocorrência e não houve tempo de levar a mãe da criança ao hospital.

O bebê, um menino, recebeu o nome de David Vinícius Teodoro. Ele e a mãe, Luciana Teodoro, 37 anos, foram conduzidos à Santa Casa de Caridade para atendimento médico neonatal. Ambos passam bem, de acordo com a instituição hospitalar. Os “heróis” do caso atuam no 1º Batalhão de Policiamento em Áreas de Fronteira e foram identificados pela corporação como a soldado Lidiane da Rosa Dichete e colega Jadilson Paim Rios.

Após 13 anos de serviços na Brigada Militar, foi a primeira vez que a integrante da BM se deparou com tal situação. “Quando peguei o bebê nos braços, ele chorava muito. Acalmou-se no meu colo, enquanto aguardávamos pela chegada do Samu. Foi emocionante vê-lo abrir os olhos pela primeira vez”.

Emocionada ao relatar o caso à imprensa e ao site da BM, ela ressaltou que o atendimento ficará marcado em sua vida pessoal e profissional como um momento muito especial. Nos próximos dias, os policiais planejam visitar a família – que mora na rua Rodrigues Portugal, no bairro Nova Esperança – e acompanhar o desenvolvimento da criança

Ação solidária

E a Brigada Militar retomou a campanha “Cabelos de Aço”, que tem por objetivo doar mechas para pacientes em paciente tratamento contra o câncer. Filhas de um casal de soldados do CRPO (Comando Regional de Policiamento Ostensivo) do Litoral, as gêmeas Melissa e Yasmin, 8 anos aderiram à iniciativa.

O material será encaminhado pela corporação ao Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul) e Aepecan (Associação de Apoio a Pessoa com Câncer). “A gente vai deixar o cabelo crescer para doar de novo”, prometeram as meninas, demonstrando todo o seu desprendimento.

Lançada há quase um ano, a campanha contou com o engajamento de diversas mulheres, incluindo integrantes da própria BM. Voluntários que não atuam na corporação, entretanto, também podem participar – mais informações estão disponíveis no site www.brigadamilitar.rs.gov.br. Confira, a seguir, algumas exigências aos candidatos a doador de cabelo:

– Todos os tipos de cabelo podem ser doados: lisos, ondulados, cacheados, crespos e mesmo os que já foram tingidos ou que possuam outros tipos de substância química;

– Antes de fazer a doação, lave o cabelo e deixe secar naturalmente;

– A mecha precisa ter um tamanho mínimo de 10 centímetros (se for repicado, o mínimo é de 15 centímetros);

– Mesmo que o cabelo esteja danificado, isso não impede a doação, pois é possível recuperá-lo para que também seja utilizado na confecção das perucas.

(Marcello Campos)

