Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Na mínima do dia, chegou a R$ 5,5635.(Foto: Freepik)

O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira (8) em queda, conforme investidores repercutiam os novos dados de emprego nos Estados Unidos. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou em alta.

Na última semana, os EUA registraram 233 mil pedidos iniciais por seguro-desemprego, abaixo das expectativas e mostrando uma desaceleração em relação à semana anterior. Os pedidos contínuos, porém, acumulam quase 1,9 milhão, acima das projeções.

Os dados foram observados com atenção ao longo do dia e contribuíram para reduzir as preocupações dos agentes financeiros sobre uma eventual recessão econômica nos Estados Unidos. Esses temores ganharam força após o payroll, principal relatório de emprego norte-americano, ter vindo mais fraco do que o esperado na semana passada.

Com isso, ao final da sessão, o dólar recuou 0,90%, cotado a R$ 5,5741. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,5635. Com o resultado, acumulou queda de 2,36% na semana; recuo de 1,41% no mês; e alta de 14,87% no ano. No dia anterior, a moeda norte-americana teve queda de 0,55%, vendida a R$ 5,6249. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,5977.

Já o Ibovespa encerrou em alta de 0,90%, aos 128.661 pontos. Na véspera, o índice fechou em alta de 0,99%, aos 127.514 pontos. Com o resultado, o Ibovespa acumulou alta de 1,32% na semana; recuo de 0,11% no mês; e perdas de 4,97% no ano.

