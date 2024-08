Olimpíada Estados Unidos vira sobre a Sérvia e vai à final do basquete nos Jogos Olímpicos

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

O "Dream Team" conseguiu tirar uma vantagem de mais de 10 pontos. Foto: @usabasketball

Nesta quinta-feira (8), Estados Unidos e Sérvia protagonizaram um grande duelo nas semifinais do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris. No último quarto, o “Dream Team” conseguiu tirar uma vantagem de mais de 10 pontos e acabou vencendo por 95 a 91.

Stephen Curry foi o grande destaque da partida. O astro do Golden State Warriors acabou com 36 pontos, com 9 bolas de 3 pontos. Agora, Estados Unidos e França fazem a grande final neste sábado (10).

Os Estados Unidos foram surpreendidos no primeiro tempo de jogo. No primeiro quarto, a Sérvia venceu por 31 a 23. Liderados por Jokic e Bogdanovic, a seleção europeia manteve o bom desempenho no seguno quarto, indo pro vestiário com 54 a 43. No “Dream Team”, o destaque foi Curry, que acertou seis bolas de 3 e 20 pontos. Kevin Durant saiu zerado no primeiro e segundo quarto.

Já no terceiro quarto, os Estados Unidos apertaram mais a marcação, mas mesmo assim a Sérvia continuou jogando bem. Curry permaneceu o único destaque individual dos americanos. O terceiro quarto terminou 22 a 20 para os europeus.

Na reta final da partida, Joel Embiid chamou a responsabilidade e fez uma falta e cesta. Depois, no 1 contra 1 contra Jokic, o pivô deixou a vantagem pra 2 pontos a 4 minutos do fim. Nos minutos finais, Curry e Lebron assumiram a responsabilidade e lideraram a virada do “Dream Team”.

Cestinhas da partida

– Curry – 36 pts (9 de 3);

– Bogdanovic – 20 pts;

– Embiid – 19 pts;

– Jokic – 17 pts (11 assists);

– Lebron James – 16 pts (12 rebotes e 10 assists);

– Avramovic – 15 pts.

2024-08-08