Brasil Dólar cai para R$ 5,14 e fecha sexta semana em baixa

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

A moeda fechou a semana com recuo de 1,95%. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A moeda fechou a semana com recuo de 1,95%. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O dólar voltou a cair no Brasil e fechou a sexta semana seguida em baixa, com fluxo externo atraído pelos juros altos no País. A B3, a bolsa de valores brasileira, caiu pelo segundo dia, com o agravamento das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (18) aos R$ 5,14, com recuo de R$ 0,027 (-0,52%). A divisa fechou a semana com recuo de 1,95%. A queda chega a 3,13% em fevereiro e a 7,82% em 2022.

O mercado de ações teve desempenho oposto. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 112.880 pontos, com perda de 0,57%.

