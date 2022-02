Porto Alegre Porto Alegre: Atendimento do 156 recebeu mais de 17,6 mil ligações durante a semana

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre os cidadãos que pediram abertura de protocolos para execução de serviços, o destaque foi para serviços de água, esgoto cloacal, serviços de pluvial e descarte irregular de lixo. Foto: Luciano Lanes/PMPA Entre os cidadãos que pediram abertura de protocolos para execução de serviços, o destaque foi para serviços de água, esgoto cloacal, serviços de pluvial e descarte irregular de lixo. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atendimento 156 de Porto Alegre teve 17.663 contatos rebebidos, a maioria referente ao Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), com cerca de 43,92%. Os temas mais solicitados na área do Dmae foram: vazamento na rede, contas de água, paradas operacionais, verificação de falta de água e hidrômetro. A SMTC (Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria) divulga o balanço semanal das principais demandas dos cidadãos no atendimento do 156 durante a semana compreendida entre os dias 11 e 17 de fevereiro.

“Locais disponíveis para a vacinação, atendimento hospitalar, formas de acesso e informações sobre teste para covid também foram demandas significativas (21,43%). A população questionou ainda sobre horários e itinerários de transporte coletivo, veículos, apresentação de condutor, infração, placas de sinalização e recursos de multas (18,08%)”, destaca o titular da SMTC, Gustavo Ferenci.

De acordo com coordenador da Central do Cidadão Unidade de Relacionamento com a Sociedade da SMTC, Gilvan Marques, entre os cidadãos que pediram abertura de protocolos para execução de serviços, o destaque foi para serviços de água, esgoto cloacal, serviços de pluvial e descarte irregular de lixo.

WhatsApp

A prefeitura lançou mais um canal de atendimento para informações relacionadas aos serviços municipais. Agora, o cidadão também pode contar com o WhatsApp do serviço do 156. Para usar esse serviço, basta adicionar o número (51) 3433-0156 e iniciar a conversa. O usuário pode escolher as principais áreas de demandas de ligações do 156: Trânsito e Transporte; Água e Esgoto; Serviços de Saúde; Impostos e Taxas, Iluminação Pública, Serviços Urbanos e Zeladoria, Fiscalizações, Assistência Social, Procon, Limpeza Urbana (DMLU) e Agendamento da Orla. São 11 serviços disponíveis.

Ouvidoria

A Ouvidoria-Geral do Município, vinculada à SMTC, também divulgou balanço semanal de atendimentos. Entre os dias 11 e 17 de fevereiro, a Ouvidoria recebeu 170 manifestações pelo sistema me-Ouv, entre reclamações, denúncias, elogios e sugestões sobre os serviços da prefeitura que são prestados aos cidadãos. Conforme o coordenador Marcos Caetano Corrêa, a maior parte das demandas diz respeito a vistoria, poda de árvore e tapa-buraco; água e esgoto; educação; fiscalização de obra, de calçada e de atividades econômicas; Saúde/covid-19 e limpeza urbana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre