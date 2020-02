Economia Dólar começa a semana em alta e fecha a R$ 4,32

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

O dólar turismo foi negociado a R$ 4,5208, sem IOF. Foto: Marcos Santos/USP Imagens O dólar turismo foi negociado a R$ 4,5208, sem IOF. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar começou a semana fechando em alta nesta segunda-feira (17), com o mercado atento a medidas de estímulo anunciadas pelo banco central da China para conter os impactos do coronavírus e operações reduzidas devido a um feriado nos Estados Unidos – o Dia dos Presidentes é um feriado federal celebrado nos Estados Unidos na terceira segunda-feira de fevereiro. A moeda norte-americana teve alta de 0,68%, alcançando R$ 4,3290. Desde 2010 o começo do ano não era tão negativo.

No ponto alto da sessão, chegou a R$ 4,3310. O dólar turismo foi negociado a R$ 4,5208, sem considerar a cobrança de IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras).

No mês, a moeda norte-americana tem alta de 1,03%. Só neste ano, já subiu 7,96%. O real é moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar no acumulado de 2020, dentre as 31 principais divisas globais.

O Banco Central ofertou neste pregão até 13 mil contratos de swap tradicional com vencimento em agosto, outubro e dezembro de 2020.

Coronavírus e juros do Brasil

O dólar mais valorizado nas últimas semanas tem refletido principalmente as preocupações em relação aos impactos do surto de coronavírus na China e na desaceleração da economia global, e também os juros em mínimas históricas no Brasil.

A redução sucessiva da Selic desde julho de 2019 diminuiu o diferencial de juros entre Brasil e outros pares emergentes, o que pode tornar o investimento menos atrativo para estrangeiros e gerar um fluxo de saída de dólares.

