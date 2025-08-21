Economia Dólar e Bolsa fecham estáveis na quinta-feira

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

O dólar comercial encerrou a quinta-feira (21) em leve alta de 0,09%, a R$ 5,477. (Foto: Bloomberg)

O dólar perdeu parte da força vista na primeira metade do pregão e fechou a sessão desta quinta-feira (21) em leve alta de 0,09%, ainda cotado em R$ 5,4776. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, encerrou em queda de 0,12%, aos 134.511 pontos.

Para Rodrigo Moliterno, gestor de renda variável da Veedha Investimentos, o mercado passou a sessão dessa quinta digerindo a série de acontecimentos econômicos e políticos da semana. Além do imbróglio entre o governo dos EUA e os ministros do Supremo Tribunal Federal, os investidores ficaram atentos na nova pesquisa que mostrou uma melhora na popularidade do presidente Lula.

No exterior, o impasse sobre a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano) segue pesando sobre o comportamento das moedas. Dados de atividade mais fortes e falas conservadoras de dirigentes do BC americano trouxeram cautela e diminuíram as apostas para um corte de juro já em setembro.

O Ibovespa teve mais uma sessão de variação relativamente estreita, inferior a mil pontos entre a mínima (133.874,43) e a máxima (134.836,72, +0,13%) do dia, em que saiu de abertura aos 134.664,19 pontos. Ao fim, marcava 134.510,85 pontos, pouco abaixo da estabilidade (-0,12%), com giro enfraquecido como na quarta-feira, nesta quinta-feira, 21, ainda menor, a R$ 15,5 bilhões. Na semana, o Ibovespa recua 1,34%, limitando o ganho do mês a 1,08%. No ano, o índice da B3 sobe 11,83%.

O dia foi misto para as ações de primeira linha, com as do setor bancário predominantemente em baixa após a recuperação parcial vista na quarta-feira no segmento. As principais ações de commodities também não apresentaram tendência única nesta quinta-feira: Vale ON (VALE3) teve alta de 0,85% e as de Petrobras (PETR4), baixa de 0,09% na ON e ganho de 0,23% na PN no fechamento.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, Braskem (+3,79%), RD Saúde (+2 01%) e Motiva (+1,92%). No campo oposto, Yduqs (-6,03%), Porto Seguro (-3,48%), Cemig (-3,19%) e Auren (-2,60%). Entre as maiores instituições financeiras, as variações no fechamento ficaram nesta quinta-feira entre -0,86% (BB ON) e +0,11% (Itaú PN). BTG caiu 0,95%.

Bolsa americana

Já as Bolsas de Nova York encerraram essa quinta em queda após dados de atividade levantarem preocupações de que as pressões inflacionárias podem prejudicar as perspectivas de cortes nas taxas de juros dos EUA. O Dow Jones cedeu 0,34%, a 44.785 pontos, o S&P 500 caiu 0,40%, a 6.370 pontos, e o Nasdaq perdeu 0,344%, a 21.100 pontos.

“O Fed (banco central americano) está em uma posição difícil, com pressões para reduzir as taxas de juros à medida que a inflação aumenta e o mercado de trabalho desacelera”, disse Bret Kenwell, analista de investimentos dos EUA na eToro.

Banqueiros centrais e economistas de todo o mundo estão se reunindo para o simpósio econômico do Fed em Jackson Hole. O evento tem sido usado como palco para anúncios importantes sobre políticas monetárias. O presidente do Fed, Jerome Powell, deve discursar na manhã desta sexta-feira (22). As informações são de O Globo e Folha de S. Paulo

