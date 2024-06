Brasil Dólar fecha a R$ 5,28, maior patamar em mais de um ano; Ibovespa cai

4 de junho de 2024

O dólar avançou 0,98%, cotado em R$ 5,2850.

O dólar fechou em alta nesta terça-feira (4). Com o resultado, a moeda norte-americana atingiu o maior patamar em mais de um ano. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira (B3), fechou em queda.

No Brasil, as atenções foram para o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, publicado nesta terça. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) houve uma alta de 0,8% na atividade em relação aos três meses anteriores.

Já no exterior, o foco ficou mais uma vez com a política monetária de países desenvolvidos, com investidores de olho na divulgação de novos dados do mercado de trabalho norte-americano e na decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), previsto para quinta-feira (6).

O dólar avançou 0,98%, cotado em R$ 5,2850. Na máxima do dia, chegou aos R$ 5,2961. Com o resultado, a moeda norte-americana atingiu seu maior nível desde 23 de março de 2023, quando fechou a R$ 5,2884. Na segunda-feira (3), a moeda norte-americana caiu 0,30%, cotada a R$ 5,2335.

Já o Ibovespa recuou 0,19%, aos 121.802 pontos. Com o resultado, acumulou quedas de 0,24% na semana e no mês e 9,23% no ano. Na segunda-feira, o índice encerrou em queda de 0,05%, aos 122.032 pontos.

