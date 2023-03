Economia Dólar fecha em alta aguardando novos preços dos combustíveis

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular alta de 2,99% no mês. No ano, entretanto, ainda tem queda de 1,01%. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular alta de 2,99% no mês. No ano, entretanto, ainda tem queda de 1,01%. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou a sessão desta terça-feira (28) em alta, em dia marcado pelo fechamento da Ptax (taxa de câmbio de referência). Investidores ainda continuaram a monitorar notícias sobre a volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 0,35%, cotada a R$ 5,2249.

Na véspera, o dólar registrou uma alta de 0,16%, cotada a R$ 5,2067. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular alta de 2,99% no mês. No ano, entretanto, ainda tem queda de 1,01%.

Mercado global

No exterior, investidores continuam atrás de sinais da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). No último final de semana, por exemplo. a secretária do Tesouro dos Estados unidos, Janet Yellen, disse à Reuters que os novos dados mostrando que a inflação do país subiu inesperadamente em janeiro sinalizaram que a luta contra a inflação não é “em linha reta” e que será necessário trabalhar mais.

Juros mais altos nos Estados Unidos elevam a rentabilidade dos títulos públicos do país, que são considerados os mais seguros do mundo. Isso favorece o dólar frente a outras moedas e impacta principalmente países emergentes, como o Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-fecha-alta-novos-precos-combustiveis/

Dólar fecha em alta aguardando novos preços dos combustíveis