Economia Dólar fecha em alta cotado a R$ 5,52; Ibovespa cai

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O dólar subiu 1,78%, cotado em R$ 5,5208. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O dólar subiu 1,78%, cotado em R$ 5,5208. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar encerrou em forte alta nesta sexta-feira (20), no último pregão de uma semana marcada pelo ajuste das apostas dos investidores sobre o futuro dos juros, em meio a importantes decisões de política monetária no Brasil e no mundo. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, por sua vez, fechou em queda.

O avanço da moeda norte-americana — que marca o fim de uma sequência de sete quedas seguidas — acompanha o sentimento global de aversão a risco, com a maioria dos índices internacionais no campo negativo.

Após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) ter iniciado o ciclo de cortes de juros no país na última quarta-feira (18), com uma redução de 0,50 ponto percentual (p.p.) — levando o intervalo para 4,75% a 5% ao ano —, os investidores voltam as atenções para novas falas de dirigentes da instituição.

A expectativa, segundo analistas, é por indicações sobre o próximo passo do Fed na condução dos juros da maior economia do mundo. No Brasil, o mercado monitora a divulgação do novo Relatório Bimestral de Receitas e Despesas Primárias, em meio a contínuas incertezas com o quadro fiscal do País. A principal preocupação, segundo analistas, é que o governo volte a subestimar as despesas e a superestimar as receitas.

Dólar

O dólar subiu 1,78%, cotado em R$ 5,5208. Com o resultado, acumulou queda de 0,83% na semana; perda de 1,98% no mês; e avanço de 13,77% no ano. Na véspera, a moeda caiu 0,70%, cotada em R$ 5,4241.

Ibovespa

O Ibovespa recuou 1,55%, aos 131.065 pontos. Na mínima do dia, chegou a 130.907 pontos. Na véspera, o índice caiu 0,47%, aos 133.123 pontos. Com o resultado, acumulou: queda de 1,30% na semana; recuo de 2,12% no mês; e

queda de 0,79% no ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-fecha-em-alta-e-encerra-a-semana-cotado-em-r-552-ibovespa-cai/

Dólar fecha em alta cotado a R$ 5,52; Ibovespa cai

2024-09-20