Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

É o maior patamar de fechamento desde 13 de abril. (Foto: EBC)

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (15), renovando o maior patamar desde abril, com os investidores avaliando a decisão de política monetária do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, e os dados da “prévia do PIB” (Produto Interno Bruto), que apontaram queda de 0,4% da economia brasileira em outubro.

A moeda norte-americana subiu 0,21%, cotada a R$ 5,7055. É o maior patamar de fechamento desde 13 de abril (R$ 5,7161).

Para reduzir a intensidade de alta, o Banco Central fez uma nova intervenção no mercado de câmbio, com uma venda de mais US$ 950 milhões em moeda à vista.

Na terça-feira (14), o dólar subiu 0,40%, a R$ 5,6937. Com o resultado desta quarta, passou a acumular alta de 1,21% no mês. No ano, o salto é de 9,99% frente ao real.

Cenário

Na cena externa, o Federal Reserve indicou nesta quarta que vai encerrar o seu programa de estímulo por meio da compra de títulos em março e que deve promover três altas de juros em 2022. Em reunião de política monetária encerrada nesta quarta, o Fed manteve as taxas de juros do país entre zero e 0,25%.

Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a elevar a rentabilidade de se investir nos títulos soberanos dos EUA, considerados o ativo mais seguro do mundo, o que em tese pode aumentar o ingresso de recursos no país e, consequentemente, apoiar o dólar.

Por aqui, o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,40% em outubro, na comparação com o mês anterior, mostrando que atividade iniciou o quarto trimestre em queda, após o país ter entrado em recessão técnica no 3º trimestre.

Na cena política, as atenções seguiam voltadas para a conclusão da votação da PEC dos Precatórios. A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira (15) a votação, em dois turnos, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 46/21, que contém os trechos não promulgados da versão do Senado para a PEC dos Precatórios (PEC 23/21), como os limites de pagamento dessas dívidas e a aplicação dos recursos economizados em 2022 exclusivamente em seguridade social e em programas de transferência de renda.

As partes comuns aprovadas por ambas as Casas serão promulgadas nesta quinta-feira (16), em sessão solene marcada para as 14 horas, no Plenário do Senado.

Ibovespa

Já o principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira (15). O Ibovespa subiu 0,63%, aos 107.431 pontos.

Na terça-feira, a Bolsa fechou em queda de 0,58%, aos 106.760 pontos. Com o resultado desta quarta, passou a acumular avanço de 5,41% no mês. No ano, porém, o tombo ainda é de 9,73%. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Câmara de Notícias.

