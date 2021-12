Economia Presidente do Banco Central diz esperar que o Pix passe a ser integrado com o WhatsApp

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Campos Neto ressaltou que a integração ainda não está em operação, mas é possível dentro do Open Banking. (Foto: Raphael Ribeiro/BCB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse esperar que o Pix passe a ser integrado com o WhatsApp, assim como outras empresas que atuam nesse mercado de pagamentos. A afirmação foi feita na terça-feira (14) em evento promovido pelo Ministério das Relações Exteriores do Governo da Índia.

Campos Neto ressaltou que a integração ainda não está em operação, mas é possível dentro do Open Banking, que possibilita a transferência instantânea de recursos sem a necessidade de o cliente entrar no aplicativo do seu banco.

“Sobre a interação do WhatsApp com o Pix, vai acontecer dentro do sistema de iniciador de pagamentos que está agora sendo construído dentro da nossa plataforma de Open Finance. Está se formando agora, eles ainda não estão em operação com a integração do Pix e do WhatsApp, mas espero que aconteça, espero que outros players também se integrem”, disse.

O WhatsApp ganhou a autorização de fazer transferências de dinheiro em março deste ano, após um longo processo de análise no Banco Central. A permissão é para funcionar como iniciador de pagamentos, que atua apenas fazendo o intermédio entre uma conta e outra.

O presidente do BC ressaltou que não importa se a empresa é grande, pequena ou média para entrar no mercado, o importante é que o campo esteja nivelado para que todas possam competir.

“Nossa visão é que queremos todos os grandes players, não só o WhatsApp, queremos WhatsApp, Google, queremos PayPal, todo mundo aqui competindo”, afirmou.

Arcabouço fiscal

Já em apresentação durante evento promovido pelo TCU (Tribunal de Contas da União), também na terça-feira, Campos Neto afirmou que, embora haja questionamentos em relação ao arcabouço fiscal de curto prazo no Brasil, os agentes de mercado apontam que a grande fragilidade está na capacidade de o país crescer no longo prazo.

Campos Neto disse que a autoridade monetária tem demonstrado preocupação com o aumento de núcleos da inflação no Brasil e ressaltou que os índices de preços estão claramente descolando, com “elementos de disseminação bastante ampliados”.

No evento, o presidente do BC disse que a desancoragem da expectativa de inflação para 2022 está parecida com a observada em 2017, sendo “superimportante” o BC atuar e ancorar as expectativas.

“O imposto mais maligno que temos é a inflação, é muito importante agir de forma rápida, consistente, de forma transparente para que a gente consiga abortar esse processo de desancoragem”, afirmou.

Segundo Campos Neto, os agentes de mercado estão dizendo que o crescimento estrutural do Brasil está mais baixo do que o previsto anteriormente.

“Parte desse prêmio na parte longa da curva está em parte associado a ruídos [fiscais], mas existe questionamento sobre a capacidade de o país crescer”, afirmou.

Campos Neto afirmou que o ciclo de aperto monetário no mundo deve secar ainda mais a liquidez e destacou que o Brasil precisaria desses investimentos para gerar crescimento econômico em um momento em que a parte fiscal “está exaurida”.

Ao falar sobre as dificuldades observadas nas projeções para a inflação durante a pandemia de covid-19, o presidente do BC afirmou que os banqueiros centrais se prepararam para uma depressão que não veio, sendo observada uma recessão. Ele disse que há um “surto inflacionário” global, ressaltando que houve uma ruptura nas cadeias de comércio, especialmente por uma alta na demanda por bens. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia