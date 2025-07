Brasil Dólar fecha em queda, em linha com o exterior e de olho em tensões entre Estados Unidos e Brasil; Bolsa Brasileira sobe

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O dólar comercial encerrou em queda de 0,41%, a R$ 5,564, nesta segunda-feira, em linha com o exterior. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar comercial encerrou em queda de 0,41%, a R$ 5,564, nesta segunda-feira, em linha com o exterior. A divisa devolveu parte dos ganhos da sexta-feira, quando subiu por conta da escalada nas tensões comerciais e políticas entre Brasil e EUA. Apesar das incertezas continuarem, a renovação da possibilidade de dois cortes de juro pelo Fed, banco central americano, ainda este ano, ajudou a enfraquecer o dólar globalmente, aponta João Duarte, especialista em câmbio da One Investimentos.

Além disso, ele afirma que também ajudaram o real as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que o Brasil não punirá empresas americanas instaladas aqui e buscará negociar com os EUA sobre tarifas.

Na visão de Duarte, o mercado deve seguir com cautela nas próximas semanas, enquanto não chegam novidades sobre as negociações.

As Bolsas de Nova York fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq renovando seus recordes de fechamento.

O S&P 500 subiu 0,14%, a 6.305 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,38%, a 20.974 pontos. Por outro lado, o Dow Jones cedeu 0,04%, a 44.323 pontos.

Os investidores estarão de olho nos balanços corporativos a serem divulgados nesta semana, contando com Alphabet, a controladora do Google, e Tesla.

Para Christopher Harvey, da Wells Fargo Securities, a previsão é que o avanço percentual do S&P 500 atinja dois dígitos na segunda metade do ano, impulsionado pelas big techs.

— O que estamos vendo é que os vencedores continuam a vencer — disse Harvey.

— As empresas de grande capitalização têm margens mais altas e estão ganhando mais participação no mercado. Há uma tendência da IA que continuará.

Ibovespa fecha em alta, puxado por Vale; Fleury sobe quase 15%

O Ibovespa fechou em alta de 0,59%, a 134.167 pontos, em correção das perdas recentes. Apesar do avanço de hoje, o índice ainda acumula queda de 3,38% no mês, diante do mau humor que domina o mercado brasileiro desde o anúncio de tarifa de 50% contra o Brasil pela administração de Donald Trump.

Hoje, a alta de 2,73% da Vale (VALE3), que encerrou a R$ 56,05, ajudou a manter o índice no campo positivo durante praticamente toda a sessão. As ações da empresa subiram em linha com a boa performance do minério de ferro na Bolsa de Dalian.

O Fleury (FLRY3) encerrou em forte alta de 14,51%, a R$ 14,89, diante dos rumores de uma possível união com a Rede D’Or (RDOR3), que viu suas ações subirem 0,40%, a R$ 33,02.

Fleury sobe 15% com possível aquisição de Rede D’Or

As ações do Fleury (FLRY3) subiam 15,20%, a R$ 14,55, por volta das 12h11 desta segunda-feira, diante da notícia de que há negociações para unir a empresa à operação da Rede D’Or (RDOR3). Os papéis da rede hospitalar subiam 1,61%, a R$ 33,42.

Conforme antecipou o colunista Lauro Jardim, as conversas estariam acontecendo entre a Rede D’Or e o Bradesco, maior acionista do Fleury.

Por meio de fato relevante publicado na manhã de hoje, o laboratório afirmou que “não há qualquer decisão da sua administração, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados com a Rede D’Or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial operação”.

Mercado reduz projeção para inflação pela oitava semana seguida

Os agentes do mercado financeiro reduziram mais uma vez as suas projeções para a inflação terminal do Brasil em 2025, passando de 5,17% na semana passada para 5,10% hoje, segundo o Boletim Focus, do Banco Central.

As previsões para o câmbio se mantiveram em R$ 5,65, assim como também ficaram iguais as projeções para a Selic — em 15% — e para o aumento do PIB — em 2,23%.

Para 2026, a expectativa para a inflação caiu de 4,50% para 4,45%, enquanto para o PIB recuou de 1,89% para 1,88%.

As Bolsas de Nova York operavam em alta nesta segunda-feira. O S&P 500 e o Nasdaq renovavam recordes intradiários — quando as negociações ainda estão abertas —, à medida que investidores acompanham uma semana movimentada de resultados corporativos, incluindo Tesla e Alphabet.

Às 11h55, o Dow Jones subia 0,31%, a 44.480 pontos, o S&P 500 avançava 0,51%, a 6.238 pontos, e o Nasdaq ganhava 0,74%, a 21.051 pontos.

Investidores também se mantêm atentos às manchetes sobre tarifas. A União Europeia e os EUA estão entrando em mais uma semana de negociações, na tentativa de fechar um acordo comercial até 1º de agosto, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou atingir a maioria das exportações da UE com tarifas de 30%.

Para Matt Maley, da Miller Tabak, está ficando cada vez mais evidente que o governo Trump será mais rígido na questão das tarifas daqui para frente. As informações são do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/dolar-fecha-em-queda-em-linha-com-o-exterior-e-de-olho-em-tensoes-entre-estados-unidos-e-brasil-bolsa-brasileira-sobe/

Dólar fecha em queda, em linha com o exterior e de olho em tensões entre Estados Unidos e Brasil; Bolsa Brasileira sobe

2025-07-21