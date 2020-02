Economia Dólar fecha em R$ 4,47, novo recorde, enquanto Ibovespa ensaia recuperação, mas volta a cair

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Moeda americana chegou a bater em R$ 4,50, mas reduziu o ritmo. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Moeda americana chegou a bater em R$ 4,50, mas reduziu o ritmo. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O índice Ibovespa ensaiou se recuperar da queda iniciada pela manhã, quando caiu mais de 2%, chegando acima dos 106 mil pontos, com ganhos em torno de 0,5% na tarde desta quinta-feira (27). Acabou retornando ao terreno negativo, com a piora dos índices de ações em Nova York, em queda na casa de 2%, e especialmente do petróleo, com o Brent recuando em torno de 3,5%. Já o dólar, após alcançar R$ 4,50, diminuiu o ritmo de alta e fechou cotado a R$ 4,4764, com alta de 0,79%.

Por volta das 17h42, o principal índice da B3 cedia 1,36%, a 104.284,62 pontos, tendo oscilado entre mínima de 103.222,72, pela manhã, e máxima a 106.656,32 pontos.

A Bolsa brasileira chegou a acompanhar a melhora em Nova York, que reagiram a comentários mais otimistas do Fed (Federal Reserve), o banco central americano.

Na Europa, a presidente do BCE (Banco Central Europeu), Christine Lagarde, minimizou as chances de a instituição realizar uma resposta imediata ao avanço do coronavírus. A dirigente disse que o surto ainda não está em uma fase em que tenha efeitos duradouros na inflação.

