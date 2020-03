Economia Dólar fecha em R$ 4,65 e bolsa despenca

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Dólar chegou a alcançar R$ 4,67 e a bolsa a cair 6%, encerrando o dia em queda de 4,65%. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Dólar chegou a alcançar R$ 4,67 e a bolsa a cair 6%, encerrando o dia em queda de 4,65%. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Ainda sofrendo o temor do impacto do coronavírus na economia global, o dólar fechou em alta a R$ 4,65 e o Ibovespa terminou em baixa de 4,65%. No Brasil, a confirmação dos dois primeiros casos de transmissão do coronavírus em território nacional tornou ainda pior o cenário e afetou diretamente o comportamento dos ativos.

Baixa chegou a mais de 6%

O Ibovespa, que já vinha caindo, acelerou a queda na reta final, até fechar em baixa de 4,65%, aos 102.233,24 pontos, após chegar à mínima de 100.536,15 pontos, em recuo superior a 6%. As bolsas em Wall Street cederam ao redor de 3%, devido às incertezas em relação ao câmbio no Brasil. O movimento reflete o receio de que a epidemia do coronavírus tem força para derrubar o crescimento das principais economias do mundo, principalmente na China e na Europa, afetando o resultado financeiro em 2020.

Máxima a R$ 4,65

O dólar à vista chegou a se aproximar de R$ 4,67, apesar dos esforços do Banco Central, que fez três intervenções num total de US$ 3 bilhões. No final do dia, fechou com alta de 1,56%, a R$ 4,6515. Foi a 12ª valorização seguida, acumulando 8,1% no período. Só neste ano, a valorização da moeda americana é de 16%, com o real registrando o pior comportamento quando comparado a uma cesta de 34 moedas.

