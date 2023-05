Brasil Dólar fecha semana em alta e se aproxima dos R$ 5; Ibovespa também em alta guiado por ações sensíveis à taxa de juros

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2023

Moeda norte-americana encerrou a semana em alta Foto: Divulgação Moeda norte-americana encerrou a semana em alta. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O dólar à vista encerrou a sessão desta sexta (19) em alta. Pela manhã, o movimento de alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano apresentava mais força, mas após comentários do presidente do Federal Reserve (Fed) a dinâmica perdeu parte de seu ímpeto. Terminadas as negociações, o dólar à vista exibiu apreciação de 0,56%, cotado a R$ 4,9952, depois e ter atingido a máxima de R$ 5,0022 e a mínima de R$ 4,9459. Com isso, a moeda americana acumulou ganho semanal de 1,46%.

Perto do horário de fechamento, o contrato futuro da moeda americana para junho avançava 0,56%, a R$ 5,0055.

Ibovespa em alta

O Ibovespa estendeu o movimento de ganhos recentes muito por conta do reposicionamento de investidores em ações sensíveis à taxa de juros, e avançou 2,10% na semana.

Durante a sessão, investidores analisaram dados de atividade local e discursos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

No fim do dia, o Ibovespa subiu 0,58%, aos 110.744 pontos. Na mínima intradiária, o índice à vista tocou os 109.787 pontos e, na máxima, os 111.211 pontos. O volume financeiro negociado na sessão foi de R$ 18,65 bilhões no Ibovespa e R$ 25,26 bilhões na B3.

2023-05-19