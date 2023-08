Economia Dólar recua 0,47%; Ibovespa encerra com a oitava baixa seguida

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

O mercado aguarda a divulgação do IPCA nesta sexta (11). Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O mercado aguarda a divulgação do IPCA nesta sexta (11). (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O dólar recuou, nesta quinta-feira (10), a 0,47% frente ao real, a R$ 4,882 na compra e na venda. Já o Ibovespa encerrou o pregão em leve queda de 0,05%, aos 118.349 pontos. A B3, principal índice da Bolsa brasileira, operou boa parte do dia em alta.

Desta maneira, este é o oitavo pregão consecutivo de baixa. Nos Estados Unidos, os índices, que subiram consideravelmente pela manhã após a publicação da inflação ao consumidor vir dentro do esperado, em 0,2%, também perderam força com o passar das horas.

Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam com ganhos de, respectivamente, 0,15%, 0,03% e 0,12%. Analistas financeiros destacam o fato de que, na Europa, o preço do gás natural saltou 40% nessa quarta-feira (9), com o temor de uma possível interrupção no fornecimento de gás da Austrália, após greve de funcionários.

Investidores tentam interpretar as notícias. O mercado aguarda a divulgação do IPCA nesta sexta (11).

“Vale mencionar a fala do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, hoje à tarde no Senado. Ele trouxe uma mensagem de boas expectativas para a inflação que será divulgada amanhã, o IPCA”, diz Milena Araújo, estrategista de investimentos da Nexgen Capital.

“Isso trouxe um viés mais positivo, deixando subentendido possíveis novos cortes de juros”, finalizou.

No cenário interno, os bancos tiveram alta após o Banco do Brasil (BBAS3) divulgar seu resultado do segundo trimestre, visto como positivo. As aéreas foram no mesmo sentido após a publicação do resultado da Azul (AZUL4).

