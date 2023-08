Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes determina que redes sociais devem enviar postagens de Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











As redes sociais também deverão confirmar se 244 investigados pelos atos antidemocráticos são seguidores de Bolsonaro e respostaram mensagens do ex-presidente. (Foto: EBC) Foto: EBC As redes sociais também deverão confirmar se 244 investigados pelos atos antidemocráticos são seguidores de Bolsonaro e respostaram mensagens do ex-presidente. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quinta-feira (10), que as plataformas responsáveis pelas redes sociais Facebook, Instagram, LikedIn, TikTok, X (antigo Twitter) e YouTube, enviem à Procuradoria-Geral da República (PGR) postagens feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As redes devem remeter postagens do ex-chefe do Executivo sobre eleições, urnas eletrônicas e temas relacionados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Supremo e às Forças Armadas. As postagens serão inseridas na apuração sobre eventuais manifestações de Bolsonaro a favor dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Bolsonaro foi incluído na investigação após publicar, no dia 10 de janeiro, um vídeo que questionava a legitimidade do resultado do pleito de 2022 que culminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A postagem foi apagada após a repercussão do caso, mas Alexandre de Moraes determinou que as plataformas preservem o material.

As redes sociais também deverão confirmar se 244 investigados pelos atos antidemocráticos são seguidores de Bolsonaro e respostaram mensagens do ex-presidente. No mês passado, a PGR esclareceu o pedido de acesso aos dados e afirmou que o caso não envolve todos os seguidores de Bolsonaro, mas somente investigados nos atos de 8 de janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-alexandre-de-moraes-determina-que-redes-sociais-devem-enviar-postagens-de-bolsonaro-a-procuradoria-geral-da-republica/

Ministro do Supremo Alexandre de Moraes determina que redes sociais devem enviar postagens de Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República

2023-08-10