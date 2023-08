Tecnologia Saiba como ativar ou desativar o modo silencioso no Instagram

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Mesmo funcionando desde janeiro, algumas só descobriram a função em agosto. Foto: Reprodução Mesmo funcionando desde janeiro, algumas só descobriram a função em agosto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde janeiro, o Instagram tem o “modo silencioso” para desativar temporariamente notificações do aplicativo e deixar a pessoa se concentrar em outras tarefas do dia a dia. Mas algumas pessoas só conheceram essa ferramenta agora ao notarem o “sumiço” de amigos e a seguinte mensagem no perfil deles: “[nome da pessoa] não recebeu uma notificação sobre essa mensagem porque está no modo silencioso”.

O Instagram diz que o “modo silencioso” pode pausar as notificações todos os dias durante o período de tempo que a pessoa escolher. “A configuração padrão é todas as noites, das 23h às 7h, mas você pode editar essas horas em Configurações.”

Como ativar ou desativar

Quando ativado, as pessoas que tentarem enviar uma mensagem para você pelo Instagram receberão uma resposta automática, dizendo que você não será notificado durante esse período.

Acesse o seu perfil do Instagram tocando na sua foto, no canto inferior direito;

Depois, no canto superior direito, toque nas configurações (três barras);

Em seguida, “Configurações e privacidade”;

Toque em “Notificações” e “Modo silencioso”;

O recurso “modo silencioso” é ativado quando o botão está alternado para a direita (e na cor azul) e desativado para a esquerda. Ao ser ativado, você pode definir os horários de pausa de notificações.

Spam

Como parte de um esforço para impedir mensagens indesejadas, o Instagram implementou um novo recurso que vai dificultar o recebimento de conversas de spam ou enganosas.

Com a novidade, pessoas que o usuário não segue só podem enviar um convite para mandar mensagem. Não será mais possível enviar fotos, vídeos ou mensagens de voz.

Anteriormente, a rede social permitia o recebimento de um número infinito de mensagens de uma mesma conta, o que poderia sair do controle rapidamente com pessoas enviando uma grande quantidade de arquivos.

Agora, os usuários só podem enviar mais de uma mensagem caso sua solicitação de conversa seja aceita. Esses convites ficarão no mesmo local de sempre, em uma aba separada dentro das DMs do Instagram.

“Queremos que as pessoas se sintam confiantes e no controle quando abrirem suas caixas de entrada. É por isso que estamos testando novos recursos que significam que as pessoas não podem receber imagens, vídeos ou várias mensagens de alguém que não seguem”, disse Cindy Southworth, chefe de segurança da Meta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-como-ativar-ou-desativar-o-modo-silencioso-no-instagram/

Saiba como ativar ou desativar o modo silencioso no Instagram

2023-08-10