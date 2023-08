Rio Grande do Sul Lançada oficialmente a 46ª Expointer, maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Parque de Esteio recebe o evento entre 26 de agosto e 3 de setembro. (Foto: Divulgação/Expointer)

Com realização entre 26 de agosto e 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), a 46ª Expointer foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (10) pelo governo gaúcho. A importância da inovação é um dos focos, em 2023, da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina.

A expectativa é de se repetir ou mesmo superar o sucesso da edição do ano passado, que bateu recordes de público e de faturamento, atraindo mais de 750 mil pessoas e movimentando mais de R$ 7 bilhões em negócios.

Além de 3.480 animais inscritos para exposição e concursos da feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 380 expositores, número 10% maior que o do ano passado. A programação completa está em fase de conclusão e pode ser conferida no site expointer.rs.gov.br.

Também foram preparadas novidades. O Parque recebeu pavimentação em suas vias, o pavilhão de bovinos de corte e ovinos está reformado, a pista de provas e de treino do Cavalo Crioulo recebeu cobertura e serão disponibilzadas mais baias. A lista abrange, ainda, melhorias no abastecimento de água, reforço da rede elétrica e nova área de estacionamento, bem como reformas no camping para receber associados.

Nesse cenário, protagonistas do setor e espectadores poderão conhecer a qualidade da produção rural gaúcha, perspectivas relacionadas ao futuro do agronegócio, a expertise no desenvolvimento de técnicas que aumentam a produtividade no campo e maquinário avançado.

Funcionamento

O parque vai funcionar das 8h às 20h30min para entrada de pedestres e veículos, com ingressos não reajustados em relação à Expointer de 2022: R$ 16 (bilhete inteiro), R$ 8 (meia-entrada para idosos e pessoas com deficiência) e acesso gratuito para crianças de até 6 anos. Já o estacionamento para visitantes custará R$ 40.

A venda on-line está disponível em ingressonacional.com.br, ao passo que a presencial será aberta apenas durante os dias do evento, na bilheteria do Portão 3.

Anúncios

A cerimônia de lançamento da Expointer foi realizada em um centro de eventos em Porto Alegre, com a presença do governador gaúcho Eduardo Leite, outras autoridades e representantes de entidades do setor. O chefe do Executivo estadual aproveitou para anunciar novas medidas de apoio aos produtores rurais.

Serão lançados dois editais destinando um total de R$ 86,9 milhões para projetos de irrigação e distribuição de água por meio de poços artesianos. Os recursos fazem parte do programa “Supera Estiagem”, que tem por objetivo amenizar as consequências do déficit de chuvas no Rio Grande do Sul.

Desse total, R$ 66,7 milhões serão aportados para distribuição de água por meio da perfuração de poços artesianos e R$ 20,2 milhões, para projetos de irrigação. As duas medidas serão publicadas na edição desta sexta-feira (11) do Diário Oficial do Estado.

O edital de distribuição de água deve contemplar todos os municípios gaúchos, possibilitando que cada localidade tenha ao menos um poço. Os valores serão disponibilizados às prefeituras por meio de convênios.

No caso do edital da irrigação, o incentivo financeiro será oferecido diretamente aos produtores rurais, cobrindo até 20% do valor do projeto. A previsão é de que a ação beneficie cerca de 1.350 produtores rurais e aumente a área irrigada do Estado entre 5 mil e 6 mil hectares.

(Marcello Campos)

