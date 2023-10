Economia Dólar recua e fecha no menor valor do mês; Ibovespa sobe

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

A moeda norte-americana registrou um recuo de 1,02%, cotada a R$ 5,0367.(Foto: Reprodução)

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (16), refletindo o recente salto nos preços das commodities em meio às tensões no Oriente Médio e acompanhando um movimento global de maior apetite por risco. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta.

O cenário também vinha na esteira das novas projeções para a inflação trazidas pela mais recente edição do Boletim Focus.

O relatório do Banco Central do Brasil (BC), que reúne projeções de economistas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do país, indicou pela primeira vez que o índice de preços deve encerrar o ano de 2023 dentro da meta nacional.

Investidores ainda seguiram de olho em novas sinalizações sobre o rumo das taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil e monitoraram os desdobramentos da guerra entre Israel e Hamas.

Dólar

Ao final da sessão, o dólar recuou 1,02%, cotado a R$ 5,0367. Na mínima do dia, atingiu os R$ 5,0337. Na última sexta-feira, a moeda norte-americana fechou o dia com alta de 0,78%, vendida a R$ 5,0885. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular:

– Queda de 1,02% na semana;

– Alta de 0,20% no mês;

– Recuo de 4,57% no ano.

Ibovespa

Já o Ibovespa, principal índice acionário da B3, fechou em alta de 0,67%, aos 116.534 pontos. Na última sexta-feira, o índice fechou com queda de 1,11%, aos 115.754 pontos. Com o resultado de hoje, passou a acumular:

– Alta de 0,67% na semana;

– Queda de 0,03% no mês;

– Ganhos de 6,20% no ano.

Entenda o cenário

Sem grandes novidades na agenda doméstica, o destaque do dia ficou com a última edição do Relatório Focus, do Banco Central (BC).

O relatório trouxe novas projeções para a inflação, apontando que o indicador deve encerrar 2023 em 4,75% no teto da meta do governo. O recuo das previsões vem depois de, na semana passada, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelarem que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi menor que o esperado em setembro, com uma alta mensal de 0,26%.

Já para 2024, a estimativa de inflação ficou estável em 3,88%. No próximo ano, a meta de inflação é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%.

Uma inflação controlada é benéfica para a economia porque, entre outros motivos, permite que o BC reduza a Selic, taxa básica de juros. Atualmente, a taxa está em 12,75% ao ano, após dois cortes consecutivos de 0,50 ponto percentual promovidos pela instituição.

Nessa linha, outro ponto de atenção por aqui ficou com as falas recentes do diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do BC, Maurício Moura.

Ele afirmou que a instituição continuará a reduzir a Selic enquanto achar que há espaço e reforçou que a sinalização mais recente é de corte de 0,50 ponto percentual nos próximos encontros de política monetária.

Cenário externo

Já no exterior, investidores seguiram em compasso de espera pela divulgação de novos dados econômicos e resultados corporativos previstos para esta semana.

Além disso, um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, previsto para os próximos dias também fica no radar. A expectativa é que o banqueiro central dê novas sinalizações sobre os próximos passos da política monetária norte-americana. Atualmente, as taxas básica de juros do país estão entre 5,25% e 5,50% ao ano.

Por fim, as atenções continuam voltadas à guerra entre Israel e Hamas. O conflito no Oriente Médio entrou em seu 10º dia nesta segunda-feira, com milhares de mortos e feridos e uma grande corrida diplomática de outros países e autoridades, que tentam evitar que a guerra escale para outros locais da região.

A principal preocupação econômica com o confronto é em relação ao petróleo, tendo em vista que a região do Oriente Médio é uma importante produtora e exportadora da commodity.

