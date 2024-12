Brasil Dólar sobe 2% na semana e fecha a R$ 6,19; Ibovespa encerra em queda

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

Na máxima do dia, chegou aos R$ 6,2147. Foto: Freepik

O dólar subiu nesta sexta-feira (27) e fechou a semana com alta acumulada de 2%, cotado a R$ 6,19. Além do persistente impacto dos cenários político e, sobretudo, fiscal, o mercado repercutiu os novos dados de inflação e emprego no Brasil. Diante do mesmo cenário, o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia oficial da inflação, registrou alta de 0,34% em dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As projeções do mercado financeiro eram de uma alta superior, de 0,45%.

O IBGE também divulgou números do mercado de trabalho. O desemprego caiu a 6,1% no trimestre entre setembro e novembro, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, atingindo o menor patamar da série histórica pelo segundo mês consecutivo. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado.

No campo político, foco na legalidade das emendas indicadas pelas comissões parlamentares da Câmara dos Deputados. A Casa enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), na madrugada desta sexta, uma série de informações sobre o tema, a pedido do ministro Flávio Dino.

Na última segunda-feira (23), Dino voltou a suspender o pagamento dessas emendas por entender que as indicações não estavam obedecendo os novos critérios de transparência definidos em decisões anteriores.

As emendas parlamentares são verbas previstas no Orçamento da União pagas pelo governo para deputados e senadores, que repassam o dinheiro para obras em seus Estados. O STF vem restringindo, desde agosto, o pagamento das emendas exigindo maior transparência para o uso das verbas.

Enquanto isso, os números da PNAD Contínua mostram que o o país atingiu a menor taxa de desocupação de toda a série histórica da pesquisa. A queda da taxa em novembro foi de 0,5 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior, terminado em agosto, quando era de 6,6%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,5% da população em idade de trabalhar (14 anos ou mais).

Ao todo, 6,8 milhões de pessoas estão sem emprego no país, o menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. Foi um recuo de 7% em relação ao trimestre anterior, e de 17,5% na comparação com 2023.

Com isso, o dólar subiu 0,26%, cotado a R$ 6,1932. Na máxima do dia, chegou aos R$ 6,2147. Com o resultado, acumulou ganhos de 2% na semana; alta de 3,21% no mês; e avanço de 27,63% no ano. No dia anterior, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,38%, cotado a R$ 6,1773.

Enquanto o Ibovespa caiu 0,67%, aos 120.269 pontos. Com o resultado, acumulou queda de 1,50% na semana;

perda de 4,30% no mês; e recuo de 10,37% no ano. Na véspera, o índice encerrou em alta de 0,26%, aos 121.078 pontos.

