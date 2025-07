Economia Dólar sobe a R$ 5,47, após cartas de Trump para impor novas tarifas

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

O dólar fechou em alta de 0,99% nessa segunda-feira (7), cotado a R$ 5,4777. (Foto: Reprodução)

O dólar fechou em alta de 0,99% nessa segunda-feira (7), cotado a R$ 5,4777. Já o Ibovespa, principal índice de ações da B3, a Bolsa de Valores brasileira, encerrou em queda de 1,26%, aos 139.490 pontos. Os investidores passaram o dia reagindo aos novos capítulos do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na noite de domingo, Trump disse que os EUA vão impor uma taxa adicional de 10% a “qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics”.

Ainda não há informações sobre quais países serão taxados. Trump também não esclareceu nem detalhou o que são as tais “políticas antiamericanas”.

O Brics divulgou no domingo a “Declaração do Rio de Janeiro”, em que faz a defesa do fortalecimento de instituições multilaterais, como a ONU, e o respeito ao direito internacional e rejeição a ações unilaterais, como as que enfraquecem o sistema global. Os EUA não foram citados nominalmente.

O presidente dos EUA também anunciou novas tarifas de 25% a 40% para parceiros comerciais. A decisão foi anunciada por meio de cartas enviadas aos líderes das nações, em que os EUA reforçam a disposição a negociar, mas apontam o déficit comercial com os países.

Trump afirmou que os EUA enviarão cartas a mais países nesta semana, com a lista de tarifas cobradas, que entrarão em vigor até 1º de agosto, caso não firmem acordos.

A possível volta das tarifas preocupa o mercado. A avaliação é que elas podem elevar os preços ao consumidor e os custos de produção, o que tende a aumentar a inflação e forçar o Fed (o banco central dos EUA) a manter os juros do país altos por mais tempo.

No Brasil, o mercado aguarda os desdobramentos da questão do IOF. Na sexta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos de todos os decretos que tratam sobre o tributo, determinando uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso Nacional sobre o tema.

Dólar

Acumulado da semana: +0,99%;

Acumulado do mês: +0,81%;

Acumulado do ano: -11,36%.

Ibovespa

Acumulado da semana: -1,26%;

Acumulado do mês: +0,46%;

Acumulado do ano: +15,97%.

O novo capítulo

Trump enviou nessa segunda uma série de cartas para diferentes parceiros comerciais. O republicano estabeleceu alíquotas mínimas sobre produtos importados que vão de 25% a 40% e têm vigência a partir de 1º de agosto.

Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, pelo menos 14 países devem receber cartas sobre comércio.

As cartas enviadas aos países seguem um padrão semelhante: Trump afirma que o gesto representa uma demonstração da “força e do compromisso” dos EUA com seus parceiros e destaca o interesse em manter as negociações, apesar do déficit comercial significativo.

