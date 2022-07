Economia Dólar turismo dispara e passa a ser vendido acima de 5 reais e 60 centavos

5 de julho de 2022

Diferença entre as moedas era de mais de R$1 há dois meses, agora é de poucos centavos. (Foto: Reprodução)

A aproximação do período de férias escolares tem feito a procura por euro e dólar aumentar nas casas de câmbio. O movimento de turistas com viagens marcadas para o exterior coincide com a desvalorização do real nos últimos dias, refletindo o cenário exterior incerto e os riscos fiscais crescentes no Brasil com o avanço da PEC Eleitoral.

O dólar comercial fechou nesta terça-feira (5) cotado em R$ 5,38, o valor mais alto desde 28 de janeiro. O dólar comprado pelos turistas costuma ser um pouco mais caro.

Levantamento feito em cinco casas de câmbio cariocas mostra que a cotação nas agências teve alta da ordem de R$ 0,20 em uma semana. Era vendido entre R$ 5,42 e R$ 5,54 na semana passada. Nesta terça, custava entre R$ 5,62 e R$ 5,65.

O euro era comercializado entre R$ 5,75 e R$ 5,84 na última terça (28). Agora é vendido entre R$ 5,78 e R$ 5,83, um pouco mais barato, refletindo a alta do dólar em relação àquela moeda.

Apesar disso, as operações envolvendo euro e dólar cresceram 20% na DG Corretora, no Centro do Rio, por exemplo. Funcionários dos escritórios que vendem moedas estrangeiras apontam como explicação a maior demanda para viagens ao exterior na primeira temporada de julho após o fim das restrições da pandemia.

Entre as cinco casas de câmbio ouvidas, o dólar mais barato era cotado, às 16h20 desta terça, a R$ 5,62, já incluindo o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que é de 1,1% para compras em dinheiro. Já o euro mais barato custava R$ 5,78.

Diferentemente da DG, a casa de câmbio 4 Cantos, localizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio, registrou uma queda de 70% nos atendimentos para compra de moeda estrangeira na última semana com a desvalorização do real.

Para Luiz Vieira, diretor da unidade, a desvalorização do real nos últimos dias desestimula a compra de moeda estrangeira pelos clientes:

“Há dois meses, a diferença entre o dólar e o euro era de mais de R$ 1. Agora, são poucos centavos. As pessoas estão parando de procurar a corretora, as passagens aéreas estão caras, está tudo aumentando. Só tem feito câmbio quem vai viajar mesmo, quem já está com tudo comprado.”

Situação similar é observada na B&T Corretora, no Centro do Rio. Com a alta do dólar, houve uma estabilidade na demanda, já que poucas pessoas têm procurado os serviços de câmbio, assim como pacotes de viagem.

