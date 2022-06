Dicas de O Sul Domingo tem “Esquenta Festiqueijo” nas ruas de Carlos Barbosa

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

O Festiqueijo acontecerá durante os finais de semana de julho Foto: Divulgação O Festiqueijo acontecerá durante os finais de semana de julho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Neste domingo (26), a partir das 14h30min, a 31ª edição do Festiqueijo promove o Desfile Temático, com início na esquina das ruas Buarque de Macedo com a Borges de Medeiros, até o encontro da Buarque com a Assis Brasil, em Carlos Barbosa.

O “Esquenta Festiqueijo” precede o festival, que acontecerá durante os finais de semana de julho, sempre de sexta a domingo. O desfile também marca a abertura da Vila das Etnias, que será mantida durante todo o evento na Rua Coberta, ao lado do Festiqueijo.

Com carros alegóricos, trajes típicos e músicas folclóricas, centenas de figurantes invadem a principal avenida da cidade em uma demonstração de resgate e preservação das etnias predominantes na história do município.

O menu do Festiqueijo 2022 reservará 40 tipos de queijos, além de copa, salame, galeto, salsichão, espetinho de frango e queijo coalho, pizza, pão de queijo, pepino, polenta brustolada com queijo, bolinho de queijo e de aipim, pastel de queijo, pastel de forno de maçã, croissant de goiaba, churros de doce de leite, harmonizados com 30 rótulos de vinhos e 25 de espumantes, além de sucos, café, água e refrigerantes. Toda essa variedade de aromas e sabores estará à disposição do público que adquirir o ingresso.

Serviço:

O que? 31º Festiqueijo

Quando? De 1º a 31 de julho, somente de sexta a domingo

Local? Salão Paroquial da Igreja Matriz de Carlos Barbosa

Horários: sextas-feiras: 14h às 23h; sábados: 11h às 23h; domingos: 10h às 17h

Ingressos: nas sextas-feiras e sábados, pessoas de 8 a 12 anos pagam R$ 80, e a partir de 13 anos, R$ 195; aos domingos, de 8 a 12 anos pagam R$ 80 e, a partir de 13 anos, R$ 175. Área vip: R$ 380 por pessoa para qualquer dia do evento.

Vila das Etnias: Acesso gratuito

