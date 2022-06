Agro Inspirado na Expodireto, Universo Pecuária será realizado em novembro na Região da Campanha

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

O evento foi lançado oficialmente na Farsul, em Porto Alegre Foto: Divulgação O evento foi lançado oficialmente na Farsul, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O evento Universo Pecuária – Futuro, Negócio e Sustentabilidade foi lançado oficialmente na sede da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, na quinta-feira (23). O lançamento reuniu diversas autoridades e lideranças de entidades ligadas ao agronegócio gaúcho.

O evento, que ocorrerá de 1° a 6 de novembro no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, em Lavras do Sul, na Região da Campanha, será uma grande feira de negócios e debates tecnológicos, econômicos, ambientais e culturais.

O coordenador técnico do Universo Pecuária, Davi Teixeira, destacou que o evento é baseado em quatro eixos: negócios, finanças verdes e sustentabilidade; educação, cultura e turismo; ciência tecnologia e inovação; e políticas, projetos e investimentos.

O Universo Pecuária, que é inspirado na Expodireto Cotrijal, de Não-Me-Toque, tem como objetivos conectar empresas e instituições do agronegócio no contexto da sustentabilidade, impulsionar a evolução da cadeia pecuária e o engajamento da sociedade com o setor, concentrar discussões, construção e apresentação de soluções para a pecuária brasileira, além de se tornar um evento de referência para o setor pecuário em níveis estadual, nacional e internacional.

Promovido pelo Sindicato Rural e pela prefeitura de Lavras do Sul, o evento terá palestras e debates técnicos e empresariais com foco na pecuária sustentável, além do Mulheragro. Também terá um salão de inovação e tecnologia.

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, destacou que o Universo Pecuária se propõe a discutir a sustentabilidade do setor em um momento em que a atividade não reina mais sozinha nos campos da Metade Sul. “A pecuária já reinou sozinha, secundada pela produção de arroz, mas, hoje, divide espaço com projetos de transformação e também acaba se beneficiando da transformação desse ambiente”, destacou.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, Domingos Velho Lopes, disse que a pecuária é uma atividade que emite gases do efeito estufa, mas também sequestra carbono para a atmosfera. “Não existe atividade carbono zero, e o balanço de carbono dentro da atividade é positivo”, frisou.

