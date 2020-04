Mundo Donald Trump assina decreto que interrompe emissão de vistos de residência permanente nos EUA por 60 dias

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (22) a ordem executiva que interrompe, temporariamente, a emissão de vistos de residência permanente no país. O decreto vale por 60 dias, mas o republicano admite que o prazo pode ser estendido.

Nesta semana, Trump já havia sinalizado que assinaria tal decreto como medida para proteger o mercado de trabalho devido às consequências econômicas da pandemia de novo coronavírus. “Isso vai assegurar que norte-americanos desempregados em qualquer situação serão os primeiros na fila por empregos quando reabrirmos nossa economia”, disse Trump.

Profissionais de saúde e investidores

Alguns vistos permanentes, no entanto, continuarão sendo emitidos — apenas para as áreas consideradas essenciais no combate à Covid-19, como: médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde e pesquisadores que atuem no combate à pandemia.

O governo dos EUA também manteve a emissão de vistos para investidores — uma das modalidades pela qual o estrangeiro pode solicitar residência no país. Filhos de norte-americanos também estão entre as exceções do decreto.

