Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

O retrato de fichamento policial de Trump foi tirado e rapidamente divulgado na imprensa e nas redes sociais. (Foto: Divulgação)

A expressão carrancuda de Donald Trump na foto de réu ao ser fichado na prisão de Fulton, na Geórgia, parece ter sido exaustivamente ensaiada para expressar a realidade distorcida que ele alardeia para seus seguidores: de injustiçado e perseguido por juízes e promotores. Ato contínuo, publicou a imagem em várias redes sociais com a legenda: “Nunca se renda.”

O ex-presidente americano – que agora tem número no sistema prisional (P01135809) pela acusação de comandar uma organização criminosa que conspirou em 2020 para anular a sua derrota eleitoral no estado – capitaliza a vergonha e o constrangimento de mais uma rendição em glória e espetáculo.

A quarta rendição à Justiça foi orquestrada por Trump para coincidir com o horário de maior audiência nas emissoras de TV. Enquanto esteve em Atlanta, monopolizou a cobertura de sua rápida detenção na cadeia de Fulton, de onde foi liberado em 20 minutos, após pagar fiança de US$ 200 mil.

O ex-presidente vendeu a imagem de bom moço numa declaração à imprensa no aeroporto, antes de decolar: “O que aconteceu aqui é uma farsa da Justiça. Não fiz nada de errado e todo mundo sabe disso. O que estão fazendo é interferência eleitoral. Temos todo o direito de contestar uma eleição que consideramos desonesta.”

Esse argumento cola como um testamento na mente de seus seguidores. Como observou o colunista Eugene Robinson, do “Washington Post”, para a maioria dos republicanos, Trump já mudou a verdade, no sentido que mudou a forma como percebem a realidade. Por esta razão, a mug shot do réu Trump é poderosa: infla os cofres eleitorais e mantém seu partido preso a ele.

Ganhos

Trump já é conhecido no mercado de criptoativos por sua ligação com coleções de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). E um dos projetos que usa a imagem do político registrou uma valorização de mais de 20% após a divulgação de uma foto do empresário de fichamento pela polícia do estado da Geórgia.

Dados reunidos pelo site CoinGecko mostram que a colação Trump Digital Trading Cards teve uma alta de preço de 22,6% nas últimas 24 horas, com um ganho de capitalização de 22,6%. No momento, cada colecionável vale US$ 269,08, e a capitalização total é de US$ 12,1 milhões.

Os dados mostram ainda que a alta chegou a ser ainda maior na noite da última quinta-feira, 24, quando a foto foi divulgada. A coleção chegou a ter um valorização acumulada de 40,5%, chegando a um preço de US$ 322,26.

Documentos enviados por Trump às autoridades dos Estados Unidos neste mês revelaram o ex-presidente tem ao menos US$ 2,8 milhões (R$ 13,9 milhões, na cotação atual) em ether, criptomoeda da rede blockchain Ethereum, onde os NFTs foram criados.

Além disso, ele também revelou que teve ganhos maiores que o reportado inicialmente graças ao licenciamento da sua imagem para o lançamento de coleções. Trump revelou que teve um lucro de US$ 4,87 milhões com as iniciativas, que esgotaram no mercado primário pouco depois dos lançamentos e agora são comercializadas no mercado secundário.

