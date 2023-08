Mundo Rudolph Giuliani, ex-advogado de Donald Trump e ex-prefeito de Nova York, se entrega à Justiça do estado da Geórgia

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Giuliani, que também foi prefeito de Nova York, pagou fiança e responderá o processo em liberdade. (Foto: Reprodução)

Rudolph Giuliani, ex-advogado de Donald Trump, se entregou à Justiça do estado da Geórgia nesta quarta-feira (23) para ser acusado formalmente de tentar reverter as eleições presidenciais dos EUA de 2020, que Trump perdeu para Joe Biden.

Giuliani, de 79 anos, também já foi promotor de justiça, e prefeito da cidade de Nova York por dois mandatos, de 1994 a 2001, eleito pelo Partido Republicano. Ele deverá pagar US$ 150 mil (cerca de R$ 730 mil) de fiança para poder ficar em liberdade durante o processo. Além disso, ele não poderá intimidar os outros réus no caso (são 18) e nem as testemunhas.

Giuliani afirmou aos jornalistas que a acusação criminal é uma “farsa e um ataque à Constituição dos Estados Unidos”. Donald Trum se entregou na quinta-feira (24), onde foi acusado formalmente pela quarta vez neste ano de 2023. O ex-presidente afirma que o processo tem motivação política.

Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a receber acusações federais. Em resposta, ele atacou o procurador Jack Smith, responsável por conduzir a investigação.

“Sua esposa odeia Trump, assim como ele odeia Trump – um “psicopata” demente que não deveria estar envolvido em nenhum caso relacionado à ‘Justiça’, a não ser para olhar para Biden como um criminoso”, escreveu Trump na plataforma Truth Social.

A acusação

Após a derrota para Joe Biden, Trump tentou reverter o resultado em estados onde ele havia perdido. Nos EUA, as eleições são indiretas: os eleitores votam em delegados que vão representar cada estado em um colégio eleitoral; são esses delegados que escolhem o presidente.

Cada estado tem um número específico de delegados e regras próprias para definir quem serão os delegados. Quanto mais populoso um estado, maior é o número destes delegados. A Califórnia tem 54 representantes e o Alasca apenas três.

Na Geórgia, a regra é que todos os delegados do estado serão do candidato à presidência que tiver mais votos, não importando se for por uma pequena diferença de votos. Foi isso o que acontecem em 2020, quando Biden ganhou por pouco de Trump no estado: o democrata teve 2.473.633 de votos, contra 2.461.854 do republicano.

Outras acusações

Além da acusação na Geórgia, outros processos enfrentados por Trump são a de suspeita de desvio de documentos sigilosos do governo para sua própria residência e a tentativa de reverter as eleições presidenciais de 2020 de forma ilegal, movimento que influenciou na invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Ambos os processos seguem sendo analisados na Justiça federal.

No estado de Nova Iorque, o republicano é acusado de comprar o silêncio de uma atriz de conteúdo adulto durante as eleições de 2016, para que ela não se manifestasse sobre um suposto relacionamento extraconjugal que os dois teriam tido.

