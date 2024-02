No Estado de Nevada, os candidatos deveriam escolher apenas uma opção de disputa: o caucus ou a primária. Enquanto Nikki optou por disputar a primária, Trump quis concorrer ao caucus. Por esse motivo, os nomes dos dois não apareceram na mesma cédula.

No caucus de quinta-feira, Trump teve mais de 99% dos votos. Ele concorria apenas com o republicano Ryan Binkley. Com isso, o ex-presidente levou todos os 26 delegados de Nevada, que, consequentemente, vão indicá-lo como representante do Partido Republicano nas eleições presidenciais.