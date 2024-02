Polícia Mais de 300 quilos de maconha são apreendidos na BR-101, no litoral gaúcho. Excesso de peso em carro chamou a atenção da polícia

Por Marcelo Warth | 9 de fevereiro de 2024

O motorista do veículo que transportava a droga foi preso em flagrante. Foto: PRF/Divulgação O motorista do veículo que transportava a droga foi preso em flagrante. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta -feira (9), mais de 300 quilos de maconha na BR-101, em Torres, no Litoral Norte gaúcho.

A droga estava em um Fiat Pulse, que foi abordado após chamar a atenção dos policiais por aparentar estar com excesso de peso. Durante vistoria no veículo, os agentes encontraram a droga no porta-malas e no banco traseiro.

O motorista foi preso em flagrante. Ele disse que havia trazido a maconha de Curitiba (PR) e levaria até Porto Alegre. Natural de São José (SC), o criminoso, de 23 anos, não tinha antecedentes criminais.

