O médico também disse que: a oxigenação do presidente está normal e estável; ele não está totalmente fora de perigo, mas tem boas condições clínicas; terá uma equipe médica disponível 24 horas por dia na Casa Branca; Trump não pressionou por ter alta e tem condição que permite a liberação, embora o quadro ainda inspire cuidados.

“Embora ele possa não estar totalmente fora de perigo ainda, a equipe e eu concordamos que todas as suas avaliações e, mais importante, seu estado clínico sustentam seu retorno para casa, onde ele estará cercado por cuidados médicos de primeira linha 24 horas por dia, 7 dias por semana”, avaliou Conley.

Novos contaminados

Ao menos dez pessoas do governo ou do círculo de assessores próximos a Trump testaram positivo nos últimos dias. Entre aqueles que testaram negativo estão familiares do presidente, inclusive Barron, de 14 anos, filho dele com Melania, que está sendo testado diariamente, segundo a imprensa americana, desde que os pais tiveram diagnóstico positivo.

De acordo com uma reportagem do jornal The Wall Street Journal de domingo (4), antes de divulgar o resultado definitivo de seu exame de covid-19 na madrugada de sexta, Trump deu entrevista por telefone a um programa de TV, mas não revelou que um teste inicial já indicava que ele estava com coronavírus.