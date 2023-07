Geral Donald Trump diz que irá manter sua candidatura a presidente dos Estados Unidos mesmo se for condenado

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

No mês passado, o magnata republicano, que sobreviveu a dois julgamentos no Congresso, foi indiciado pela primeira vez no caso dos documentos confidenciais. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou na sexta-feira (28) que vai manter sua candidatura para a presidência mesmo se for considerado culpado e condenado em qualquer uma das investigações criminais que estão sendo realizadas contra ele.

Na quinta-feira, procuradores federais acrescentarem três acusações graves à sua denúncia por manuseio de documentos confidenciais.

Questionado pelo radialista conservador John Fredericks se uma decisão desfavorável interromperia sua campanha, Trump respondeu rapidamente: “De jeito nenhum. Não há nada na Constituição que diga que deveria”.

De acordo com o principal candidato ao Partido Republicano, “até mesmo os loucos da esquerda radical dizem que não, que isso não me impediria. Essas pessoas estão doentes”, disse.

O ex-presidente dos EUA ainda destacou que seus antecessores, incluindo o democrata Barack Obama (2009-2017) e o republicano George W. Bush (2001-2009), “pegaram documentos” dos arquivos da Casa Branca, sugerindo falsamente que tiveram conduta semelhante aos supostos crimes dos quais ele é acusado.

“Nunca ninguém passou por isso. Isso é uma loucura”, acrescentou, afirmando que não fez nada de errado.

No mês passado, o magnata republicano, que sobreviveu a dois julgamentos no Congresso, foi indiciado pela primeira vez no caso dos documentos confidenciais.

De acordo com o tribunal, ele é responsável por colocar em risco a segurança nacional ao armazenar informações nucleares e de defesa ultrassecretas após deixar a Casa Branca.

Disputa no partido Republicano

Apesar dos problemas com a justiça, Trump amplia a diferença sobre o governador da Flórida, Ron DeSantis, na disputa interna do partido republicano. A vantagem do ex-presidente foi de 13 pontos, em fevereiro, para 34 agora, enquanto DeSantis tem a imagem abalada por polêmicas. Nesta semana, a campanha do governador da Flórida foi forçada a demitir um membro que promoveu um vídeo que apresentava imagens nazistas.

O candidato também causou indignação ao sugerir que escolheria o teórico da conspiração antivacinas Robert F. Kennedy Jr. para liderar sua política de saúde pública. As informações são das agências de notícias AFP e Efe.

