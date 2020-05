Mundo Donald Trump diz que manifestantes encontrariam cães cruéis se a cerca da Casa Branca fosse violada

31 de Maio de 2020

Para Trump, estados e cidades precisam agir de forma muito mais dura contra esses protestos. (Foto: Reprodução)

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que manifestantes que protestavam contra a morte de George Floyd, um homem negro assassinado pela polícia de Minneapolis na última segunda-feira (25), teriam sido recebidos com “cães cruéis” e “armas ameaçadoras” caso a cerca da Casa Branca tivesse sido violada. Ele também afirmou, pelo Twitter, que estados e cidades precisam agir de forma “muito mais dura” contra esses protestos, senão o governo federal intervirá.

“Prefeitos e governadores esquerdistas têm que ser muito mais duros ou o governo federal vai intervir e fazer o que tem que ser feito, e isso inclui o poder ilimitado de nossos militares e muitas prisões”, ameaçou.

O prefeito de Washington, Muriel Bowser, que é negro e democrata, respondeu dizendo que “não há cães cruéis e armas ameaçadoras. Há apenas um homem assustado”. Em seu Twitter, Bowser disse: “Enquanto ele (Trump) se esconde atrás da cerca com medo/sozinho, eu permaneço com as pessoas exercitando pacificamente o direito concedido pela Primeira Emenda após o assassinato de #GeorgeFloyd e centenas de anos de racismo institucionalizado”, disse Bowser.

Mais tarde, enquanto discursava no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, por ocasião do lançamento do foguete SpaceX, Trump denunciou os distúrbios ocorridos na noite de sexta-feira na cidade de Minneapolis, atribuindo-os a “saqueadores e anarquistas”.

— A morte de George Floyd nas ruas de Minneapolis é uma grave tragédia — disse, acrescentando que a memória de Floyd está sendo “desonrada pelos manifestantes, saqueadores e anarquistas”. Ele pediu “reconciliação, não ódio, justiça, caos”.

A morte de Floyd por um policial branco, que na sexta-feira foi preso e acusado de homicídio em terceiro grau — quando um indivíduo não tem a intenção de matar, mas age com grande indiferença à vida humana — gerou uma avalanche de protestos em vários estados dos EUA. Na capital, houve tensão entre manifestantes e agentes do Serviço Secreto em frente à Casa Branca, que chegou a ser trancada.

À noite, os manifestantes voltaram a se reunir na Praça Lafayette, em frente à residência presidencial, e vídeos mostraram confrontos entre policiais e civis tentando empurrar barreiras metálicas. A multidão se dispersou no início da manhã de sábado. Horas depois, Trump elogiou os oficiais do Serviço Secreto, chamando-os de “muito legais”. Segundo o presidente americano, ele assistiu a todos os movimentos de dentro da Casa Branca e não poderia ter se “sentido mais seguro”.

Ele também acusou Bowser de se recusar a enviar a polícia de DC para ajudar. O Serviço Secreto, porém, disse em comunicado que “o Departamento de Polícia Metropolitana e a Polícia de Parques dos EUA estavam em cena”. Oficiais do Serviço Secreto fizeram seis prisões, segundo o comunicado.

“Alguns dos manifestantes foram violentos” e agrediram o pessoal do Serviço Secreto com tijolos, garrafas, fogos de artifício e outros objetos, e um número não revelado de oficiais do Serviço Secreto ficou ferido, segundo o comunicado.

Trump chegou a convocar seus apoiadores a se reunirem do lado de fora da mansão executiva na noite de sábado (30), dizendo: “ESTA NOITE, EU COMPREENDO QUE É A NOITE MAGA NA CASA BRANCA ???” MAGA representa o slogan de Trump “Make America Great Again” (“Faça os EUA bons de novo”, em tradução literal). Mais tarde, ele disse que não sabia se alguém iria aparecer.

Na sexta-feira (29), Trump teve uma postagem sinalizada no Twitter por fazer “apologia à violência” e foi repreendido por democratas depois de postar um comentário de que “saques levam a tiros”, sugerindo que os manifestantes que estavam saqueando o comércio poderiam ser atacados.

