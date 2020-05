Mundo A Casa Branca anunciou o envio de dois milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Remédio tem sido defendido por Trump (D) e Bolsonaro (E) como um tratamento para Covid-19. (Foto: Alan Santos/PR)

A Casa Branca informou neste domingo (31), que o governo americano enviou dois milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil. O remédio tem sido defendido pelo presidente americano, Donald Trump, e também pelo representante brasileiro, Jair Bolsonaro, como um tratamento para a Covid-19, apesar de estudos científicos não indicarem a eficácia da droga.

Bolsonaro já havia afirmado que Trump enviaria os comprimidos do medicamento para o Brasil, em conversa com apoiadores na portaria do Alvorada, na última quarta-feira (27).

Hospitais americanos têm reportado redução no uso do medicamento no tratamento da Covid-19 depois que vários estudos sugeriram que o medicamento não é eficaz e representa um risco para os pacientes com a doença. A Vizient Inc, compradora de medicamentos para cerca de metade dos hospitais dos EUA, informou à agência Reuters que os pedidos de cloroquina caíram para um décimo do pico, registrado no final de março.

A droga, usada para tratamento da malária, foi inicialmente vista como esperança para a Covid-19 e avidamente defendida por Trump e Bolsonaro. Os testes científicos feitos em humanos até o momento não comprovaram os benefícios e ao menos dois estudos sugerem que há aumento no risco de morte.

Em comunicado, a Casa Branca informou que a droga será usada para profilaxia para ajudar a proteger enfermeiros, médicos e profissionais de saúde brasileiros, e que também terá usado para terapia dos infectados. A Casa Branca também confirmou que enviará “em breve” mil respiradores para o Brasil. A doação dos respiradores foi anunciada pelo chanceler Ernesto Araújo no mesmo dia que os Estados Unidos confirmaram que iriam restringir a entrada de pessoas que estivessem no Brasil, em razão do avanço da pandemia no País. Restrições O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende retirar as restrições de viagens impostas a quem chega em solo norte-americano pelo Brasil “assim que pudermos”. No entanto, ele não deu nenhuma data para voltar atrás da medida nem disse se haveria um critério para a retomada. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os EUA começaram a barrar a entrada de pessoas que estiveram no Brasil até 14 dias antes de pousar em solo norte-americano. As restrições incluem cidadãos dos EUA, parentes ou pessoas com visto permanente. O governo dos EUA também impôs restrições de viagens a outros países, como a China, o Reino Unido e os integrantes da União Europeia — todos por causa da pandemia de Covid-19. Trump já vinha estudando proibir também entrada de pessoas que estiveram no Brasil após o aumento nos casos. Perguntado sobre a posição do governo brasileiro contrária a medidas como lockdown em um momento de escalada da pandemia, Trump se limitou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro “seguiu um caminho diferente”, mas que “não queria ser um crítico”. “Bem, ele [Bolsonaro] seguiu caminho diferente. O Brasil tomou um caminho diferente. Com certeza, eles estão passando por um momento difícil. Eu não quero criticar ninguém porque eu tenho muito respeito por ele”, disse. Brasil e Estados Unidos são os dois países com mais casos do novo coronavírus, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins. Nos EUA, o número de mortes por Covid-19 bateu a marca de 100 mil na última semana. No Brasil, os óbitos já são quase 30 mil.

