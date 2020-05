Mundo Donald Trump diz que o Brasil foi “duramente atingido” por pandemia de novo coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de Maio de 2020

Presidente dos EUA havia externado preocupação com "curva quase vertical" das mortes por Covid-19 no Brasil Foto: Reprodução Presidente dos EUA havia externado preocupação com "curva quase vertical" das mortes por Covid-19 no Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (1º) que a pandemia de novo coronavírus atingiu duramente o Brasil, mas reforçou elogios ao presidente Jair Bolsonaro, a quem chama de “grande amigo”.

Questionado se ele aconselharia Bolsonaro em relação à pandemia e a Covid-19 e ao isolamento social, Trump se limitou a dizer: “O Brasil foi duramente atingido, mas eles têm um presidente que está fazendo um trabalho muito bom”. Depois, ao ser questionado se telefonaria para Bolsonaro no fim de semana – como vem fazendo com outros chefes de governo –, Trump respondeu que “poderia” ligar.

Além disso, perguntada sobre o envio de respiradores ao Brasil, a Secretária de Imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse que “Trump tem enviado respiradores pelo mundo, mas não tem nenhum anúncio em relação ao Brasil”.

Na véspera, o presidente norte-americano havia demonstrado preocupação com o rápido aumento no número de mortes no Brasil – o que chamou de curva “quase na vertical”. Trump também elogiou o isolamento social e mencionou a situação da Suécia, que demorou para adotar as medidas de distanciamento.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrava nesta sexta-feira mais de 6,3 mil mortes causadas pela Covid-19. Há mais de 90 mil casos confirmados do novo coronavírus no país.

