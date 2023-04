Mundo Donald Trump se declara inocente e terá nova audiência em dezembro

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Se ele for considerado culpado de todas as acusações teria uma pena de mais 100 anos, mas a sentença real deverá ser muito menor do que isso Foto: The White House/Divulgação Se ele for considerado culpado de todas as acusações teria uma pena de mais 100 anos, mas a sentença real deverá ser muito menor do que isso. (Foto: The White House/Divulgação) Foto: The White House/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump compareceu nesta terça-feira (4) às 13h25 (14h25 em Brasília) ao Tribunal Criminal de Manhattan, na cidade de Nova York, para ouvir formalmente, perante um juiz, sua acusação em um processo criminal no caso de suborno a uma atriz pornô. Ele ficou dentro do tribunal por duas horas.

Trump foi acusado formalmente por um grande júri de disfarçar registros contábeis para esconder um pagamento de US$ 130 mil para comprar o silêncio de Stormy Daniels, que dizia ter um caso com ele.

Após ouvir 34 acusações criminais, Trump se declarou inocente de todas elas.

De acordo com a agência de notícias Reuters, se ele for considerado culpado de todas as acusações somaria uma pena de mais 100 anos sob a lei de Nova York, mas a sentença real quase certamente seria muito menor do que isso. Até que seja julgado, Trump será considerado inocente.

A próxima audiência do caso foi marcada pelo juiz para dezembro.

Centenas de pessoas, algumas a favor e outras contra Trump, se reuniram em um parque em frente ao tribunal. Elas foram separadas por barricadas pela polícia para tentar manter a ordem. Apesar disso, houve pequenos confrontos.

Especialistas no sistema jurídico americano disseram à Reuters que um eventual julgamento do ex-presidente não deve ocorrer em prazo inferior a um ano. Caso seja condenado, Trump não estaria legalmente impedido de concorrer à Presidência em 2024.

O que o promotor disse

Segundo o procurador Alvin Bragg Jr., as 34 acusações são referentes a falsificações de registros comerciais ligados à Trump Organization, feitas entre fevereiro e dezembro de 2017.

Essas falsificações foram feitas para encobrir o pagamento de US$ 130 mil para a atriz pornô Stormy Daniels, que afirma ter tido um caso extraconjugal com Trump, segundo um documento revelado pelo promotor.

Bragg Jr. afirmou que o pagamento foi feito por meio de um advogado. As falsificações nos registros comerciais são referentes ao reembolso a esse advogado, e esse é o crime pelo qual Trump é acusado.

Na acusação lida pelo juiz Juan Merchan nesta terça-feira, não há qualquer menção a essas histórias. Apenas citações de alterações fiscais vinculadas à Trump, sem que sejam especificados valores ou eventual motivação.

A leitura das acusações

O momento da acusação é, geralmente, a primeira vez que um acusado aparece no tribunal depois do indiciamento. O ex-presidente foi incluído no sistema da Justiça como acusado: suas digitais foram registradas. Ele não foi fotografado ao dar entrada no tribunal, no que nos EUA é chamado de “mugshot”, e não foi algemado.

O juiz leu para a Trump as 34 acusações contra ele. O acusado então tem a chance de fazer uma confissão de culpa. Como esperado, Trump se declarou inocente.

Discurso no fim do dia

Sabendo que as chances de ser detido em um indiciamento eram mínimas, o ex-presidente já havia marcado uma entrevista coletiva na noite desta terça-feira em sua residência na Flórida.

A expectativa é que, nesse momento, ele esteja acompanhado de apoiadores e aproveite o momento para fazer campanha. Trump é um pré-candidato à presidência dos EUA pelo Partido Republicano, e o processo criminal deve ser um dos temas da temporada de eleições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/donald-trump-inocente-convoca-entrevista-coletiva/

Donald Trump se declara inocente e terá nova audiência em dezembro

2023-04-04