Mundo Donald Trump insiste no conto dos imigrantes que comem animais de estimação; saiba por quê

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Esta notícia falsa de Trump está ajudando a chamar a atenção para a questão da imigração. (Foto: Reprodução)

Mais de uma semana se passou desde que o candidato republicano Donald Trump repetiu o falso boato de que imigrantes haitianos estão comendo animais de estimação de americanos, e a opinião de muitos é que o ex-presidente fez papel de ridículo ao dizer uma coisa dessas. No entanto, é possível que a jogada tenha funcionado para ele.

A comoção causada por esta notícia falsa de Trump está ajudando a chamar a atenção para a questão da imigração e para a sua duvidosa afirmação de que os Estados Unidos “estão sendo destruídos” por imigrantes sem documentos.

Agora que a inflação está em queda e o mercado de ações dos EUA está em um auge histórico, Trump precisa mais do que nunca manter viva essa narrativa como eixo central da sua campanha eleitoral.

Trump não parece se importar com o fato de as suas afirmações a respeito dos imigrantes haitianos terem sido negadas pelo governador republicano de Ohio, Mike DeWine, e pelas autoridades municipais e policiais de Springfield, a cidade onde o boato teve origem. E também parece não se importar com o fato de a amplificação dessa notícia falsa ter resultado em ameaças de bomba em Springfield.

A estratégia de Trump de espalhar o medo com notícias falsas para chamar a atenção para a sua narrativa anti-imigrante funcionou assim:

Primeiro, Trump repetiu a afirmação falsa de que os haitianos comeram animais de estimação no debate presidencial diante de 67 milhões de pessoas. Mais tarde, quando os repórteres chegaram a Springfield para descobrir se a história era verdadeira, o prefeito de Springfield, Rob Rue, também republicano, negou as afirmações de Trump a respeito de animais de estimação, mas ao mesmo tempo observou que a chegada repentina de tantos imigrantes causou problemas na cidade, que é exatamente a mensagem que Trump queria transmitir.

J.D Vance, companheiro de chapa de Trump, quase admitiu que os dois estão mentindo para obter ganhos políticos. “A mídia americana ignorou completamente essas coisas até Donald Trump e eu começarmos a falar em memes de gatos”, disse Vance à CNN em 15 de setembro. E acrescentou: “Se eu tiver que criar histórias para que a mídia realmente preste atenção no sofrimento do povo americano, então é isso que farei”.

Com todo este alvoroço, Trump está fazendo com que o país leve a sério suas outras alegações falsas de que os imigrantes sem documentos estão aumentando a criminalidade nos EUA e, supostamente, estão tirando empregos dos americanos hispânicos e negros americanos. Ambas as afirmações são falsas, de acordo com estatísticas do FBI e estudos da Câmara de Comércio dos EUA, respectivamente.

Embora seja verdade que o fluxo de imigrantes sem documentos alcançou níveis máximos históricos em 2023, ele despencou este ano depois que o presidente Joe Biden impôs novas restrições aos refugiados. Os governadores republicanos do Texas e da Flórida transportaram muitos migrantes para os estados do norte, criando uma grande concentração de comunidades de imigrantes em algumas cidades como Springfield.

Lamento, mas demonizar os imigrantes haitianos (muitos dos quais, descobriu-se, estão em Springfield legalmente) com falsas teorias da conspiração não é jogar justo em nenhuma democracia. É um jogo perigoso, que pode facilmente levar à violência contra pessoas inocentes que vieram para os EUA para ganhar a vida e aceitar empregos que a maioria dos americanos não quer.

O fato de Trump e Vance continuarem a repetir estas mentiras racistas muito depois de elas terem sido desmascaradas pelas próprias autoridades republicanas de Ohio é vergonhoso.

Trump não está fazendo nada além de colocar em prática a velha tática dos demagogos populistas de direita e de esquerda: “Minta repetidamente, e alguma coisa há de pegar”. (Andrés Oppenheimer/Opinião/O Estado de S. Paulo)

