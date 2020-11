Mundo Donald Trump participa de primeiro evento público após derrota nas eleições presidenciais americanas

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Acompanhado da primeira-dama, Melania, o presidente republicano participou de uma cerimônia realizada na chuva no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou do primeiro evento oficial público após as eleições presidenciais por ocasião do Dia dos Veteranos, tradicional momento de unidade do país, agora ofuscado pela recusa do republicano em reconhecer a vitória de Joe Biden.

O republicano apareceu com a primeira-dama, Melania Trump, o vice-presidente, Mike Pence, e outros. O presidente eleito e sua mulher, Jill Biden, participaram de um evento na Pensilvânia.

O presidente republicano participou de uma cerimônia realizada na chuva no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, quatro dias depois de a mídia americana declarar, com base em projeções de resultados oficiais, que seu rival democrata venceu as eleições presidenciais.

Desde então, Trump dirigiu-se à nação apenas por meio do Twitter e com declarações oficiais feitas da Casa Branca, e não aceitou sua derrota para Biden, como é tradicional nos Estados Unidos, quando um vencedor é projetado em uma eleição.

No evento de hoje, Trump, o vice e o secretário de Assuntos de Veteranos, Robert Wilkie, ficaram parados na chuva em frente à Tumba do Soldado Desconhecido enquanto uma banda tocava o hino nacional. Nem o presidente nem os que estavam com ele usavam máscaras.

O presidente ficou por vários instantes diante de uma coroa de flores, colocou a mão sobre ela e fez uma saudação. Ele e os outros permaneceram por mais alguns momentos enquanto um trompetista tocava torneiras; eles então voltaram para a carreata enquanto a chuva continuava a cair.

Até esta quarta, o republicano permaneceu na mansão presidencial, argumentando que está prestes a vencer e entrando com processos alegando fraude eleitoral, até agora sustentada apenas por evidências muito frágeis.

Pela manhã, ele tuitou, novamente sem evidências, de que havia vencido a eleição e sofrido manipulação de votos, apesar do consenso de observadores internacionais, líderes mundiais, autoridades eleitorais locais e a mídia de que a votação de 3 de novembro foi transparente e não mostrou qualquer evidência crível de fraude.

Trump criticou uma pesquisa “possivelmente ilegal” pouco antes do dia da eleição que, segundo ele, afastou os eleitores republicanos ao mostrar ele 17 pontos atrás de Biden em Wisconsin, embora a disputa estivesse empatada.

Embora Biden tenha sido declarado vencedor em Wisconsin, o presidente acrescentou que estava no caminho certo para vencer naquele Estado.

Alguns republicanos aderiram aos apelos crescentes para que o presidente presumisse que perdeu, e especialistas alertaram que sua recusa prejudicou o processo democrático e atrasou a transição para um governo Biden, cuja posse está marcada para 20 de janeiro.

Entre eles estava o secretário de Estado republicano de Montana, Corey Stapleton, que destacou as “coisas incríveis” que Trump realizou durante sua gestão. “Mas esse tempo acabou. Tire o chapéu, morda o lábio e parabenize @JoeBiden”, ele tuitou.

Biden na Pensilvânia

Biden fez uma visita na manhã dessa quarta ao Memorial da Guerra da Coreia na Filadélfia, em homenagem aos veteranos. Biden e a mulher colocaram uma coroa de flores no memorial antes de se darem as mãos e ficarem na frente dele por alguns minutos. Os dois usaram máscaras faciais durante a visita.

Nem Biden nem Trump fizeram declarações em seus atos, mas ambos emitiram comunicados separados para expressar seu respeito pelos ex-combatentes.

O presidente eleito prometeu que será “um comandante-chefe que respeita seus sacrifícios, entende seu serviço e que nunca trairá os valores que eles lutaram bravamente para defender”.

“Eu nunca vou tratar você ou suas famílias com nada menos do que o respeito que você merece”, disse Biden em uma aparente alusão a Trump, que, de acordo com um artigo de setembro na The Atlantic, teria chamado, em 2018, de “perdedores” e “fracassos” os americanos que morreram na 1ª Guerra.

Biden lembrou que sua família também é de militares porque seu filho Beau, que morreu em 2015 de câncer no cérebro, lutou antes na Guerra do Iraque, e ressaltou a “dívida impagável” que o restante dos Estados Unidos tem com aqueles que lutaram no nome do país.

Além disso, ressaltou a necessidade de melhorar o sistema de atendimento médico e psicológico aos ex-combatentes diante da “epidemia de suicídio” que os assola, e de garantir que as “mulheres e LGBTQ + recebam atendimento culturalmente competente”.

Por sua vez, Trump defendeu seu legado na questão, afirmando: “Lutei incansavelmente pelos veteranos dos Estados Unidos”. O presidente assegurou que reformou o Departamento de Assuntos dos Veteranos e que continuará a trabalhar para melhorar o bem-estar dos ex-combatentes, ainda que restem apenas dez semanas para ele deixar o poder.

O Dia dos Veteranos é um feriado federal nos Estados Unidos e celebrado todo dia 11 de novembro, aniversário do armistício que encerrou a 1ª Guerra em 1918.

