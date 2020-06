Celebridades Donald Trump pode ser processado pelos Rolling Stones

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Trump tem utilizado a música do grupo Rolling Stones para sua campanha de reeleição Foto: Banco de dados Trump tem utilizado a música do grupo Rolling Stones para sua campanha de reeleição. (Foto: Banco de dados) Foto: Banco de dados

Não é a primeira vez que o presidente americano Donald Trump se envolve em polêmicas de direitos autorais. Em mais um episódio de direitos reservados, Trump tem utilizado a música “You Can’t Always Get What You Want”, do grupo Rolling Stones, para sua campanha de reeleição.

A banda não gostou da atitude do presidente e recorreu ao órgão norte-americano de direitos autorais musicais, o BMI. Donald está impedido de usar a música novamente e, caso aconteça, ele violará contrato de licença com a organização e pode ser processado pelos roqueiros.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades