Celebridades Angélica e Luciano Huck promovem festa junina em casa: “Improvisada”

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A apresentadora mostrou a produção feita para a festa caseira Foto: Instagram/@Angelica A apresentadora mostrou a produção feita para a festa caseira. (Foto: Instagram/@Angelica) Foto: Instagram/@Angelica

Angélica e Luciano Huck promoveram a própria festa junina, no sábado (28). No Instagram, a apresentadora compartilhou alguns cliques da quermesse particular, sendo um eles a troca de chamego do casal na Barraca do Beijo.

“Eu tava lá… esperando um beijo na nossa festa junina improvisada”, escreveu ela na legenda, ao lado da hashtag “Isolados e animados”. Cumprindo a quarentena por causa do Covid-19, o casal compartilha alguns momentos com seus seguidores. Recentemente, a apresentadora mostrou o corte de cabelo feito no marido e como atingiu seus dedos durante o processo.

A apresentadora mostrou a produção feita para a festa caseira. Angélica escolheu uma calça de couro em animal print vendida por R$ 3.300. A loira também escolheu uma camisa branca de mangas com babados e botões dourados frontais encontrada por R$ 738. Os detalhes do look ficaram por conta de botas com pelúcia, laço xadrez na gola e colete preto. Ela ainda fez duas tranças – assim como Simaria para a live junina com Simone – e as tradicionais pintinhas nas bochechas.

Luciano Huck também postou foto dando um selinho na mulher e falou sobre a comemoração sem convidados. “Isolados sim, desconectados não. Na nossa família toda data festiva sempre foi uma boa desculpa para estarmos juntos, juntar os amigos, celebrar e agradecer. E com São João sempre foi assim. Desta vez, fomos só nós com nós mesmos. E como sempre olho o copo meio cheio, pelo menos não tinha fila na ‘Barraca do Beijo’, e eu me dei bem”, escreveu o apresentador, que promoveu um encontro virtual com a família durante a quarentena.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades