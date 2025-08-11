Esporte Dono do Botafogo mira aquisição de clube inglês

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Caso a compra se confirme, John Textor será dono de quatro agremiações Foto: Vítor Silva/Botafogo Caso a compra se confirme, John Textor será dono de quatro agremiações. (Foto: Vítor Silva/Botafogo) Foto: Vítor Silva/Botafogo

O empresário norte-americano John Textor, representante principal do grupo Eagle Football, pode estar próximo de adquirir um novo clube na Inglaterra.

Segundo o jornal The Guardian, Textor se uniu ao ex-banqueiro Keith Harris para negociar a compra do Sheffield Wednesday, tradicional equipe da segunda divisão inglesa que enfrenta uma grave crise financeira.

A movimentação marca o possível retorno de Textor ao futebol britânico após sua saída do Crystal Palace, em julho, quando vendeu parte de suas ações ao também americano Woody Johnson. Com isso, o dono de Botafogo, Lyon, da França e RWD Molenbeek, da Bélgica, passou a enxergar oportunidades fora da Premier League, mirando agora o histórico Sheffield Wednesday.

Keith Harris, conhecido por sua atuação como financista no futebol inglês, é o nome que pode formar uma parceria estratégica com Textor na negociação. Harris já intermediou aquisições em clubes como West Ham, Manchester City e Aston Villa, além de ter liderado um consórcio que tentou comprar o Everton em 2023 — tentativa que também envolveu Textor, sem sucesso.

Embora não tenham trabalhado juntos até agora, os dois se aproximaram por meio do Sportsbank, empresa de Harris que ofereceu 230 milhões de libras (cerca de R$ 1,6 bilhão) pela compra de 45% do Eagle Football. A nova tentativa de aquisição pode consolidar a parceria entre os empresários.

O Sheffield Wednesday vive uma situação financeira delicada. O atual proprietário, Dejphon Chansiri, tem conversado com potenciais compradores desde o verão europeu, mas rejeitou uma oferta de 40 milhões de libras (R$ 292,2 milhões) feita por um consórcio americano sem vínculo com Textor.

Atualmente, estima-se que Chansiri esteja pedindo cerca de 100 milhões de libras (R$ 730,6 milhões) para vender o clube — valor que já é conhecido por Textor e Harris. A crise interna é evidente: os jogadores receberam salários atrasados em quatro dos últimos cinco meses.

Na última quarta-feira (6), o clube recebeu um pagamento de solidariedade da Premier League no valor de 2,7 milhões de libras (R$ 19,7 milhões), o que ajudou a aliviar temporariamente as contas.

A estratégia multiclubes de Textor tem como foco a integração de ativos, desenvolvimento de talentos e expansão global da marca. A possível aquisição reforça o interesse de Textor em consolidar presença no futebol europeu, mesmo fora da elite, apostando em clubes com tradição e potencial de recuperação.

