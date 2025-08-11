Esporte Bortoleto celebra evolução em sua temporada de estreia na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto é o brasileiro mais jovem a terminar entre os seis primeiros na F1 em oito anos

A Sauber vive um momento de recuperação na temporada 2025 da Fórmula 1. Após um início difícil com o modelo C45, a equipe suíça encontrou consistência desde o GP da Espanha e pontuou nas últimas seis corridas. Em sua temporada de estreia, o brasileiro Gabriel Bortoleto tem aproveitado o embalo e acredita que o time pode seguir brigando por pontos com frequência até o fim do ano.

“Estou confiante, temos um bom carro. Talvez não possamos lutar por pontos em todas as pistas, mas acredito que na maioria delas sim. Comparado ao início do ano, demos um grande salto”, afirmou Bortoleto ao portal Motorsport Itália.

O jovem piloto terminou entre os dez primeiros em três das últimas quatro etapas e celebra a evolução da equipe, que chegou a largar da última fila nas primeiras corridas do campeonato. O bom desempenho recente da Sauber teve como ponto alto o pódio de Nico Hülkenberg no GP da Inglaterra, em Silverstone.

O alemão cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, resultado que marcou um dos melhores momentos da equipe nos últimos anos. Bortoleto, que mantém uma relação próxima com o companheiro de equipe, revelou que se sentiu motivado ao ver Hülkenberg no pódio.

“Nico é uma grande pessoa e um ótimo piloto. Quando chegou em terceiro, foi emocionante. Tem me ajudado muito, aprendi e continuo aprendendo com ele. Quando o vi erguer o troféu, pensei: ‘Beleza, vou me esforçar ao máximo, quero estar ali também’. Aquela imagem me motivou muito”, contou o brasileiro.

A partir de 2026, a Sauber passará a competir sob o nome Audi, e Bortoleto já projeta um futuro mais ambicioso. Embora evite fazer previsões concretas, o piloto deixou claro que o objetivo é lutar por pódios com mais frequência.

“É difícil, senão impossível, fazer previsões. Não saberemos onde estaremos até começarmos a andar na pista. Mas precisamos estar prontos para lutar por pódios ou pontos”, ponderou.

Com o recesso de verão da Fórmula 1 em andamento, a próxima etapa será o GP dos Países Baixos, em Zandvoort, entre os dias 29 e 31 de agosto. A expectativa é de que a Sauber mantenha o bom ritmo e siga surpreendendo na segunda metade da temporada.

Para atingir o objetivo, o brasileiro abre mão do tempo livre para trabalhar e aprender com os engenheiros na fábrica da escuderia, na Suíça.

“Infelizmente, não tenho muito tempo livre. Além de viajar para os fins de semana de corrida, gosto de passar tempo com a equipe na sede de Hinwil. Acho isso especialmente importante quando você é um novato, tem muito a aprender e aspectos com os quais precisa se familiarizar”, explicou o piloto.

