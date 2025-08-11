Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Bortoleto celebra evolução em sua temporada de estreia na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Gabriel Bortoleto é o brasileiro mais jovem a terminar entre os seis primeiros na F1 em oito anos

Foto: Divulgação/Instagram
Gabriel Bortoleto é o brasileiro mais jovem a terminar entre os seis primeiros na F1 em oito anos. (Foto: Divulgação/Instagram)

A Sauber vive um momento de recuperação na temporada 2025 da Fórmula 1. Após um início difícil com o modelo C45, a equipe suíça encontrou consistência desde o GP da Espanha e pontuou nas últimas seis corridas. Em sua temporada de estreia, o brasileiro Gabriel Bortoleto tem aproveitado o embalo e acredita que o time pode seguir brigando por pontos com frequência até o fim do ano.

“Estou confiante, temos um bom carro. Talvez não possamos lutar por pontos em todas as pistas, mas acredito que na maioria delas sim. Comparado ao início do ano, demos um grande salto”, afirmou Bortoleto ao portal Motorsport Itália.

O jovem piloto terminou entre os dez primeiros em três das últimas quatro etapas e celebra a evolução da equipe, que chegou a largar da última fila nas primeiras corridas do campeonato. O bom desempenho recente da Sauber teve como ponto alto o pódio de Nico Hülkenberg no GP da Inglaterra, em Silverstone.

O alemão cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, resultado que marcou um dos melhores momentos da equipe nos últimos anos. Bortoleto, que mantém uma relação próxima com o companheiro de equipe, revelou que se sentiu motivado ao ver Hülkenberg no pódio.

“Nico é uma grande pessoa e um ótimo piloto. Quando chegou em terceiro, foi emocionante. Tem me ajudado muito, aprendi e continuo aprendendo com ele. Quando o vi erguer o troféu, pensei: ‘Beleza, vou me esforçar ao máximo, quero estar ali também’. Aquela imagem me motivou muito”, contou o brasileiro.

A partir de 2026, a Sauber passará a competir sob o nome Audi, e Bortoleto já projeta um futuro mais ambicioso. Embora evite fazer previsões concretas, o piloto deixou claro que o objetivo é lutar por pódios com mais frequência.

“É difícil, senão impossível, fazer previsões. Não saberemos onde estaremos até começarmos a andar na pista. Mas precisamos estar prontos para lutar por pódios ou pontos”, ponderou.

Com o recesso de verão da Fórmula 1 em andamento, a próxima etapa será o GP dos Países Baixos, em Zandvoort, entre os dias 29 e 31 de agosto. A expectativa é de que a Sauber mantenha o bom ritmo e siga surpreendendo na segunda metade da temporada.

Para atingir o objetivo, o brasileiro abre mão do tempo livre para trabalhar e aprender com os engenheiros na fábrica da escuderia, na Suíça.

“Infelizmente, não tenho muito tempo livre. Além de viajar para os fins de semana de corrida, gosto de passar tempo com a equipe na sede de Hinwil. Acho isso especialmente importante quando você é um novato, tem muito a aprender e aspectos com os quais precisa se familiarizar”, explicou o piloto.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Governo brasileiro lamenta a morte do senador colombiano Miguel Uribe
Dono do Botafogo mira aquisição de clube inglês
https://www.osul.com.br/formula-1-bortoleto-quer-estar-entre-os-grandes/ Bortoleto celebra evolução em sua temporada de estreia na Fórmula 1 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe dois clássicos nacionais
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira
Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos
Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Política Tarifaço: ministro da Fazenda diz que medida com socorro vai prever “reformas estruturais” em fundo que financia exportações
Política Lula defende soberania do Brasil e diz que o mundo está ficando “mais perverso”
Política Índice de governabilidade de Lula cai pelo segundo mês seguido, mostra estudo
Política Isolamento de Bolsonaro na prisão embaralha articulação da direita para 2026
Política Brasil tem mais de 30 mil pessoas em prisão domiciliar com tornozeleira, mesma condição de Bolsonaro
Política “Bolsonaro sempre quis se manter no governo” após derrota, disse assessor do general Braga Netto em anotação
Pode te interessar

Esporte Dono do Botafogo mira aquisição de clube inglês

Esporte Dirigentes se reúnem no Rio de Janeiro para discutir implantação de Fair Play Financeiro

Esporte Carolana pede ano sabático e fica fora da Seleção Brasileira para o Mundial

Esporte Gauchão Série A2: Inter-SM e Novo Hamburgo vencem e ficam perto do acesso à elite