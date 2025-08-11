Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Governo brasileiro lamenta a morte do senador colombiano Miguel Uribe

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Nota do Itamaraty cita "profundo pesar" e repudia violência política

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Nota do Itamaraty cita "profundo pesar" e repudia violência política

O governo brasileiro lamentou, na tarde desta segunda-feira (11), a morte do senador colombiano Miguel Uribe Turbay, em Bogotá, em decorrência de ataque sofrido em 7 de junho. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que recebeu a notícia “com profundo pesar”.

“Ao reiterar repúdio veemente a qualquer forma de violência política, o governo brasileiro transmite sinceras condolências à família do Senador e manifesta solidariedade ao Governo e ao povo da Colômbia.”

Atentado

Uribe Turbay era pré-candidato à presidência da Colômbia e participava de um evento político em Bogotá, há dois meses, quando foi atingido por dois tiros na cabeça, disparados por um adolescente de 15 anos.

O atentado mobilizou a opinião pública da Colômbia, país marcado por um longo histórico de violência política com sucessivos atentados ao longo das décadas contra lideranças políticas, populares e sindicais.

Turbay era neto de Julio César Turbay, presidente da Colômbia pelo Partido Liberal entre 1978 e 1982. As investigações sobre o atentado continuam. Até o momento cinco pessoas já foram presas por suspeita de relação com o crime.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Presidente do Grêmio admite “involução” e “vergonha” após derrota para o Sport no Campeonato Brasileiro
Bortoleto celebra evolução em sua temporada de estreia na Fórmula 1
https://www.osul.com.br/governo-brasileiro-lamenta-a-morte-do-senador-colombiano-miguel-uribe/ Governo brasileiro lamenta a morte do senador colombiano Miguel Uribe 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira
Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos
Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Política Tarifaço: ministro da Fazenda diz que medida com socorro vai prever “reformas estruturais” em fundo que financia exportações
Política Lula defende soberania do Brasil e diz que o mundo está ficando “mais perverso”
Política Índice de governabilidade de Lula cai pelo segundo mês seguido, mostra estudo
Política Isolamento de Bolsonaro na prisão embaralha articulação da direita para 2026
Política Brasil tem mais de 30 mil pessoas em prisão domiciliar com tornozeleira, mesma condição de Bolsonaro
Política “Bolsonaro sempre quis se manter no governo” após derrota, disse assessor do general Braga Netto em anotação
Política Ministério Público abre novo inquérito contra Bolsonaro após associar Lula a regime de ex-ditador da Síria
Pode te interessar

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que a Constituição deu basta na possibilidade de golpismo

Política Câmara dos Deputados pode pautar projeto contra “adultização” de crianças nas redes sociais

Política Presidente da Câmara dos Deputados diz que o comportamento de Eduardo Bolsonaro nos EUA “não pode ser admitido”

Política Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais