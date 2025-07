Esporte Dono do Inter Miami revela fúria de Messi com suspensão: “Espero que não afete a renovação”

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Camisa 10 foi suspenso por não comparecer ao Jogo das Estrelas da MLS. Foto: Reprodução Camisa 10 foi suspenso por não comparecer ao Jogo das Estrelas da MLS. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Proprietário majoritário do Inter Miami, o empresário Jorge Mas afirmou que Lionel Messi ficou furioso com a suspensão de um jogo imposta a ele e ao companheiro Jordi Alba por não comparecerem ao Jogo das Estrelas da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. Assim, a dupla não poderá entrar em campo na partida do time da Flórida contra o Cincinnati, neste sábado, em Fort Lauderdale.

“Ele está extremamente chateado hoje, como era esperado. Espero que não tenha consequências a longo prazo e que não cause impacto em sua renovação. Terá um impacto inicial na percepção dos jogadores sobre o funcionamento das regras da liga? Com certeza”, afirmou Mas, que considera a punição “draconiana”.

O clube decidiu poupar seus jogadores da partida festiva, realizada na quarta-feira, em Austin, no Texas, em função do desgaste provocado pela sequência de jogos pela liga nacional e pelo Mundial de Clubes. Messi e Alba foram convocados em escolha de torcedores e da imprensa para defender o time das estrelas da MLS, que derrotou o selecionado do Campeonato Mexicano por 3 a 1.

Messi e Alba estão aqui para jogar e vencer. A reação foi exatamente a que se esperaria de dois jogadores competitivos que não entendem a decisão, que não entendem por que não comparecer a um jogo de exibição implica diretamente em suspensão. A regra é o que é, mas eles não a entendem”, disse o empresário, cuja opinião foi corroborada pelo técnico Javier Mascherano.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

