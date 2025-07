Mundo Governo Trump avalia que o Brasil não se engajou e nem fez propostas significativas para reduzir tarifas

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

O presidente americano disse que vai aplicar as taxas, em parte, "a caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro Foto: Daniel Torok/The White House O presidente americano disse que vai aplicar as taxas, em parte, "a caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro. (Foto: Daniel Torok/The White House) Foto: Daniel Torok/The White House

Um integrante do governo dos Estados Unidos afirmou que a Casa Branca avalia não ter percebido envolvimento relevante ou recebido ofertas significativas por parte do Brasil na negociação em torno das tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump sobre produtos importados do país.

As informações são do jornal Folha de S.Paulo. A percepção é formada a uma semana do prazo programado para as sobretaxas entrarem em vigor, em 1º de agosto. O governo americano prepara um decreto para instituir a medida.

Apesar da afirmação dessa autoridade americana, negociadores brasileiros vêm dizendo que o processo formal de tratativas está travado, à espera de um sinal verde justamente da Casa Branca. Eles afirmam ter feito ofertas aos EUA antes mesmo de Trump ter anunciado a elevação da tarifa de 10% para 50%.

O governo brasileiro, no entanto, não fez e afirma que não fará concessões relativas à parte política da carta em que o presidente americano justifica as tarifas. O presidente americano disse que vai aplicá-las, em parte, devido “a caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A equipe do ministro Fernando Haddad (Fazenda) tentou contato com o homólogo nos EUA, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, mas recebeu como resposta a informação de que o processo está na Casa Branca.

Já o ministro Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio) conversou com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, no último sábado (19). A conversa teria durado 50 minutos e Alckmin reforçou a disposição do governo de dialogar.

A mensagem que teria sido passada ao ministro é a de que a decisão sobre a negociação também está com Trump.

Nessa sexta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Alckmin tenta diariamente negociar com os EUA, mas não tem sucesso. “Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele”, afirmou.

Integrantes do governo brasileiro também dizem ter enviado ainda em maio uma proposta de negociação por meio de carta às autoridades americanas, quando as tarifas ainda estavam definidas em 10%. No documento, constavam os pedidos de isenção ou redução do tributo sobre certos produtos, mas também concessões por parte do Brasil.

Na semana passada, o governo enviou nova carta cobrando um retorno após uma primeira carta enviada no dia 16 de maio —antes do anúncio da medida mais dura de Trump.

O documento, assinado por Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também manifesta indignação e cobra resposta dos EUA acerca da sobretaxa anunciada pelo país. Trump anunciou nesta semana acordos com alguns países, entre eles Japão e Indonésia.

No caso brasileiro, a negociação tem um desafio diferente dos demais porque na carta enviada a Lula, Trump também alegou que há “centenas de ordens” do Judiciário brasileiro que censuram a “liberdade de expressão”. O Supremo Tribunal Federal é categórico ao dizer que não haverá recuo no julgamento do ex-presidente. E Lula classificou o gesto como tentativa de interferência e ataque à soberania do Brasil.

