Brasil “Enem dos concursos” 2025 recebe mais de 760 mil inscrições

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

O total de participantes é bem menor do que na edição de 2024. Foto: Marcos Santos/USP

A edição de 2025 do Concurso Nacional Unificado (CNU) tem 761.528 inscritos que concorrerão a 3.652 vagas —divididas em nove blocos temáticos— para trabalhar em 32 órgãos do governo federal. Os dados foram divulgados neste sábado (26) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela organização e realização do concurso.

O total de participantes é bem menor do que na edição de 2024, a primeira do chamado “Enem dos Concursos”, que contou com 2,1 milhões de candidatos inscritos. No dia da prova, no entanto, cerca de 1 milhão esteve presente.

Na oportunidade, o concurso teve regras rígidas de organização e aplicação das provas em 2024 com o objetivo de garantir que não haja fraudes, e impressionou pelos números. Além disso, as provas foram realizadas todos no mesmo dia, tanto a prova objetiva quanto a discursiva.

Foram 2,1 milhões de inscritos, que disputavam 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. No dia do exame, porém, cerca de 1 milhão participou. As foram provas serão realizadas de manhã e à tarde, em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas, sendo a maior seleção do tipo na história dos concursos no país.

Neste ano, os exames serão realizados em 228 cidades de todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal. O bloco que mais registrou inscrições foi o nove, onde estão as vagas de ensino médio.

Ao todo, são 177.598 inscritos, que vão concorrer 340 postos distribuídas entre nove agências reguladoras. O bloco cinco, de administração, ficou com a segunda colocação em número de inscritos, com 173.829. Depois vem o bloco um, em terceiro, que é o da Seguridade Social, com vagas em saúde e assistência, que registrou 127.970 participantes.

As regiões com o maior número de inscritos são Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436), seguidas por Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Os candidatos tiveram dificuldades em se inscrever no último dia, que foi domingo, 20 de julho. Eles relataram instabilidade no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção.

O concurso teve mudanças. Nesta segunda edição, há mais órgãos oferecendo cargos e um menor número de vagas. Em 2024, eram 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, com salários de até R$ 21 mil. Agora, a maior remuneração é de R$ 16 mil, para cinco carreiras: quatro de especialistas na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e uma na Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Segundo o MGI, o perfil de vagas difere da primeira edição, tanto em habilidades exigidas, como nos níveis salariais. E há também o foco em maior igualdade de gêneros, com regra de que serão aprovadas para a segunda fase ao menos um número de 50% de mulheres.

A inscrição de mulheres subiu nesta segunda edição. Elas representam 60% do total de inscritos, acima dos 56,2% da última.

As provas objetivas do CNU 2 serão realizadas em 5 de outubro, e as provas discursivas, no dia 7 de dezembro, em 228 cidades de todos os Estados e no Distrito Federal. Os candidatos podem acompanhar as informações no site conhecimento.fgv.br/cpnu2.

(Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

