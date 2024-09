Política Dono do X chama Alexandre de Moraes de “falso juiz” e acusa ministro de “interferência eleitoral” em 2022

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dono do X diz que ex-presidente do TSE (foto) agiu deliberadamente com a ajuda ex-funcionários do Twitter; Empresário, no entanto, não apresentou provas Foto: Nelson Jr./SCO/STF Dono do X diz que ex-presidente do TSE agiu deliberadamente com a ajuda ex-funcionários do Twitter; Empresário, no entanto, não apresentou provas. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário Elon Musk disse neste domingo (1º) que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é um “falso juiz” que se “se envolveu em interferência eleitoral séria” na última eleição presidencial. A acusação foi feita em postagem na plataforma X (antigo Twitter).

A eleição presidencial de 2022 no Brasil foi a mais disputada desde a redemocratização. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao seu terceiro mandato com 50,9%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 49,1%.

Apesar de ter dito na postagem que existem “evidências crescentes” da acusação contra Moraes, o bilionário não apresentou nenhum elemento que corroborasse a afirmação sobre a suposta “interferência eleitoral”. Ele ainda convocou usuários da plataforma a apresentarem evidências.

“Há evidência crescentes de que um juiz falso @Alexadnre se envolveu em interferência eleitoral séria, repetida em deliberada na última eleição presidencial do Brasil. Pela lei brasileira, isso significaria até 20 anos de prisão”, disse Musk.

Lamento dizer que parece que alguns ex-funcionários do Twitter foram cúmplices em ajudá-lo a fazer isso. Qualquer pessoa com exemplos ou evidências nesse sentido, por favor, responda a esta postagem”.

A reportagem procurou a assessoria do STF, do TSE e do Planalto para comentar as declarações de Musk, mas ainda não teve retorno.

Moraes determinou o bloqueio da plataforma de propriedade de Musk na última sexta-feira (30). Já na madrugada de sábado (31) a rede começou a sair do ar em todo o Brasil. No fim da tarde, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que todos os provedores do país foram acionados para cumprir a determinação.

Embate

Elon Musk tem feito uma série de ataques a Moraes e às instituições brasileiras nos últimos meses. No sábado (31), o X criou um perfil específico para divulgar supostas decisões sigilosas proferidas por Moraes.

A criação da página é uma reação de Elon Musk depois que Moraes determinou a suspensão imediata da rede social no Brasil, por uma série de descumprimento de ordens judiciais.

“Hoje, começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira”, anuncia o primeiro “tweet” do perfil “Alexandre Files”. “Estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal, e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões”.

Musk foi incluído em abril como investigado no inquérito das milícias digitais por ordem de Moraes, que também mandou abrir uma investigação para apurar as condutas do bilionário no possível cometimento de delitos como obstrução de Justiça ou incitação ao crime.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/dono-do-x-chama-alexandre-de-moraes-de-falso-juiz-e-acusa-ministro-de-interferencia-eleitoral-em-2022/

Dono do X chama Alexandre de Moraes de “falso juiz” e acusa ministro de “interferência eleitoral” em 2022

2024-09-01