Brasil Laudo sobre desabamento em igreja no Recife deve ficar pronto em 30 dias

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prazo pode ser prorrogado por igual período, dependendo do andamento do trabalho de perícia Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil de Pernambuco informou neste domingo (1º) que o laudo sobre o desabamento do teto do Santuário Nossa Senhora da Conceição, no Recife, tem prazo previsto de 30 dias para ser concluído.

O prazo, porém, pode ser prorrogado por mais 30 dias, dependendo do andamento dos trabalhos de perícia. Um inquérito para apurar as responsabilidades já foi aberto pela Polícia Civil.

“Mais informações serão repassadas sempre que possível, visando não atrapalhar o trabalho investigativo”, diz a corporação, por meio de nota. O desabamento do teto da igreja ocorreu na última sexta-feira (30), deixando duas pessoas mortas e 25 feridas.

No sábado (31), foi iniciada a remoção dos escombros do desabamento. A prefeitura do Recife instalou uma estrutura provisória para realização das missas enquanto durarem as obras de reconstrução.

Menos de uma semana antes do acidente, foi concluída a instalação de painéis de energia solar no telhado do santuário. Porém, ainda não é possível determinar se há relação entre esses fatos.

A empresa Sun Brasil, que foi a responsável pela instalação dos painéis, emitiu uma nota dizendo que o santuário possuía um laudo que autorizava a obra para colocação dos equipamentos.

“Destacamos que a igreja tinha laudo estrutural autorizativo, bem como, nesta data, a meteorologia informa força excessiva dos ventos, fora da normalidade”, disse a empresa, por meio de nota.

A companhia acrescentou que “já está atuando firmemente para esclarecer as circunstâncias e razões do acidente e prestando o máximo de apoio”.

“Diante da eventualidade, colocamo-nos à disposição da igreja e das famílias enlutadas. Por fim, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, prestando voto de pesar pelas perdas e por todos acidentados”, diz a nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/laudo-sobre-desabamento-em-igreja-no-recife-deve-ficar-pronto-em-30-dias/

Laudo sobre desabamento em igreja no Recife deve ficar pronto em 30 dias

2024-09-01